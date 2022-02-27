В Киеве российская ДРГ расстреляла автомобиль с многодетной семьей

В Киеве, 26 февраля, диверсионная группа оккупационных российских войск расстреляла легковой автомобиль, в котором находились двое взрослых и три ребенка. Об этом сообщает LB.ua.

Обстрел произошел на улице Елены Телиги. На месте погибла четвероклассница Полина и ее родители. Еще двоих детей госпитализировали в тяжелом состоянии.

Оккупанты также производят обстрелы жилых домов. В от же день жестоким авиаударам подвергся поселок Сартана под Мариуполем. По словам главы ДонОГА Павла Кириленко, 26 февраля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 19 гражданских, ранены 73 человека.

В частности, 58 ранены в Мариуполе, 3 – в Сопино, 1 – в Южном. В Волновахе – 15 погибших и 5 раненых, среди которых ребенок, в Сартане – 4 погибших, 9 раненых – 1 ребенок.

В Бородянке под Киевом снаряд попал в жилой дом, который был полностью уничтожен. При этом погибли люди.

В Киеве же утром 25 февраля в результате ракетного удара был поврежден высотный жилой дом на проспекте Лобановского, 6-А. Травмы получили шесть человек.