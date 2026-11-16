Почему украинские общины не могут получить дешевые деньги на энергетику и как это изменить

Украинские общества могут строить солнечные электростанции, устанавливать накопители энергии и создавать собственные микросети, чтобы меньше зависеть от централизованного электроснабжения. Но когда дело доходит до реализации, главным препятствием становится не технология, а стоимость денег.

Коммерческий кредит под 14-18% годовых на 5-7 лет плохо подходит для энергетического проекта со сроком окупаемости 10-12 лет. Высокие проценты могут сделать его экономически невыгодным. Большие международные фонды, в свою очередь, ориентируются на институциональных инвесторов и портфели в десятки миллионов евро. Для небольшого общества такие масштабы часто недостижимы.

На мой взгляд, Украине нужен не очередной грантовый конкурс, а собственный механизм доступного долгосрочного финансирования муниципальной энергетики. Такой, что позволит общинам объединять ресурсы, привлекать капитал и финансировать проекты на 15–20 лет, а не на несколько бюджетных циклов.

Подобные институты десятилетиями работают в Швеции и Финляндии, а Франция создала собственное муниципальное финансовое агентство относительно недавно. Украине следует использовать этот опыт. Но ждать появления нового учреждения не нужно: уже сейчас у общины есть инструменты, которые помогут подготовить энергетические проекты и получить первое финансирование.

Почему нынешняя система финансирования не решает проблему

В Украине уже существуют механизмы, позволяющие финансировать небольшие энергетические и инфраструктурные проекты без дорогих банковских кредитов. Проблема в том, что их масштаб и сроки финансирования не отвечают потребностям строительства полноценной распределенной генерации.

Например, Револьверный фонд городов Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" действует с февраля 2020 года. Общество перечисляет свои средства на отдельный счет, местная конкурсная комиссия отбирает заемщиков, а Ассоциация администрирует процесс. Ссуды для ОСМД и коммунальных предприятий предоставляются без процентов, сроком до 12 месяцев. Общество может вернуть вложенные денежные средства.

Механизм уже опробовали в Ковеле, Каменце-Подольском, Краматорске, Новояворовске и других городах. В частности, Хотин профинансировал тепловые насосы в больнице и вернул средства. Ковель внес вклад в размере 1,5 млн грн.

Другой пример – Револьверный фонд города Киева . Его оператор, коммунальное предприятие «Фонд модернизации и развития жилищного фонда города Киева», предоставляет ссуды до 1 млн грн под 0% и кредиты до 5 млн грн под 5% годовых с комиссией 4%, которую можно платить частями.

Это показывает, что город может создать свой механизм льготного кредитования. Но оба примера имеют принципиальное ограничение: они перераспределяют средства самих общин, а не привлекают значительный внешний капитал.

Такие фонды полезны для небольших мер, модернизации зданий или временных финансовых нужд. Однако их недостаточно для строительства микросетей мощностью 2–5 МВт.

Нам нужно перейти от финансирования отдельных мер к финансированию полноценной энергетической инфраструктуры. А для этого общинам нужны не только гранты и короткие ссуды, но и доступ к долгосрочным инвестициям.

Есть и вторая проблема, которую часто недооценивают: даже когда донорские деньги доступны, общины не всегда готовы получить их.

По нашему опросу 56 общин из 18 областей, завершенный муниципальный энергетический план имеют только 23% опрошенных. Энергоаудит не проводили 55%, а энергетического паспорта нет в 96%.

Эти цифры объясняют, почему финансирование не всегда доходит до общин. Донору или кредитору нужно не намерение построить солнечную электростанцию, а подготовленный проект: технико-экономическое обоснование (ТЭО), энергоаудит, финансовая модель.

Итак, общины сталкиваются сразу с двумя барьерами: им не хватает доступного капитала на строительство и ресурсов для качественной подготовки проектов.

Украине нужно собственное агентство муниципального кредитования

Европейский опыт показывает, что проблему дорогостоящих кредитов можно решать не только с помощью государственных субсидий или международных грантов.

В ряде стран муниципалитеты совместно создали финансовые учреждения, привлекающие средства на рынках капитала и кредитующие своих участников на более выгодных условиях. Вместо того, чтобы каждая община отдельно договаривалась с банком, десятки или сотни муниципалитетов объединяют свои финансовые возможности.

Например, шведский Kommuninvest , основанная в 1986 году, принадлежит 297 муниципалитетам и регионам. Ее участники несут солидарную ответственность по обязательствам учреждения. Такая модель позволила получить самый высокий кредитный рейтинг AAA и обеспечить доступ к дешевому финансированию.

Однако для Украины солидарная ответственность, когда одна община фактически гарантирует обязательства других, может стать серьезным политическим препятствием.

Поэтому я считаю французский опыт более интересным.

Agence France Locale , работающая с 2013 года, объединила 1 271 участника, в том числе 992 коммуны, и сформировала кредитный портфель на сумму 10,7 млрд евро. Каждый участник гарантирует только сумму своего непогашенного кредита, а дополнительную защиту обеспечивает материнская структура.

Французский пример важен не только благодаря своему масштабу. Он демонстрирует, как создать подобный институт с нуля в современных регуляторных условиях.

Еще один возможный ориентир – финская MuniFin с кредитным портфелем 38,5 млрд евро. В этой модели муниципалитеты не гарантируют кредиты друг друга: привлечение средств агентством обеспечивается через отдельный Municipal Guarantee Board.

Для Украины оптимальным мог бы стать механизм, объединяющий французский опыт создания совместного учреждения с финским подходом к гарантиям.

Но почему такого механизма до сих пор нет?

На мой взгляд, одна из главных причин состоит в том, что украинская система местных финансов исторически ориентирована на отдельные заимствования крупных городов, а не на общий выход небольших общин на рынок капитала. Создание муниципального кредитного агентства потребует отдельных правил управления рисками, гарантий, надзора и местного самоуправления.

Масштаб проблемы хорошо показывает цифры. По данным, приведенным в рекомендациях программы Polaris , в 2024 году в Украине было заключено только 42 муниципальных кредитных соглашения, а за девять месяцев 2025-го – 28. И это на 1 469 общин.

Рынок муниципальных облигаций также остается узким: в 2003-2015 годах состоялось 67 выпусков на 11 млрд грн, причем 74% объема приходилось на Киев.

Небольшому обществу сложно самостоятельно сформировать инвестиционный портфель, который заинтересует крупного кредитора. Объединение ресурсов нескольких общин может изменить ситуацию.

Именно такой подход рекомендует уже Polaris: создание региональных или межмуниципальных структур совместного заимствования, которые помогут меньшим общинам выходить на рынки капитала.

Инициатором создания такой системы, на мой взгляд, должно стать государство в партнерстве с ассоциациями органов местного самоуправления и международными финансовыми институтами. Необходимо разработать правовую модель, определить механизмы гарантий и запустить пилот с участием нескольких общин.

Это не решение одного бюджетного года. Но без него мы рискуем и дальше финансировать отдельные солнечные панели и тепловые насосы, не создавая масштабной системы муниципальной энергетической независимости.

Что общины могут сделать уже сейчас

Ожидание нового финансового агентства не означает, что общины должны откладывать энергетические проекты. Напротив, уже сегодня есть программы, позволяющие оплатить их подготовку, а также законные механизмы объединения ресурсов.

Ближайшая возможность - предоставляющая European City Facility (EUCF) фиксированный грант в размере 60 000 евро для разработки инвестиционной концепции.

Восьмой конкурс открылся 26 октября 2026 года . Заявки принимают до 21 декабря 2026 года, 17:00 по брюссельскому времени . Общий бюджет составляет 3,72 млн. евро, финансирование предусмотрено для 62 бенефициаров.

Украина входит в список стран, общины которых могут участвовать в программе. Однако в публичном списке победителей седьмого конкурса украинских городов нет.

Одним из барьеров могут быть требования к подготовке заявок. Для участия необходим утвержденный План действий по устойчивому энергетическому развитию (ПДСЭР) или местный план отопления и охлаждения – новая возможность этого конкурса.

Поэтому для общин, у которых еще нет таких документов, первоочередной задачей должно стать именно энергетическое планирование.

Другой инструмент – программа ЕС и ПРООН «Меры за экономический рост» , третья фаза которой рассчитана на 2025-2028 годы. Она предусматривает поэтапные гранты до 120 000 евро для 20 средних городов, до 30 инновационных грантов по 10 000 евро и не менее 10 национальных тематических конкурсов с грантами до 60 000 евро.

Отдельного внимания заслуживает Швейцарско-украинский фонд подготовки муниципальных проектов (PPF4Ukraine) , работающий с июня 2026 года.

Фонд финансирует подготовку технико-экономических обоснований, проектной документации, экологической оценки и финансового анализа, в частности, в энергетике. Первыми партнерскими сообществами стали Винница и Кривой Рог, а отбор других продолжается. Заявки рассматриваются на постоянной основе.

Важно понимать разницу: эти программы не обязательно финансируют само строительство электростанции или микросети. Они помогают создать проект, с которым община сможет обратиться к инвестору или кредитору.

И это уже значительный шаг вперед.

Еще одна возможность – сотрудничество соседних общин.

Закон №1508-VII «О сотрудничестве территориальных общин» позволяет общинам совместно финансировать объекты и реализовывать инфраструктурные проекты.

Этот механизм уже широко используется в других областях. Количество договоров возросло с 1207 в начале 2025 года до 1417 на конец января 2026-го. За Исследованием USAID DOBRE , 82% общин достигли поставленных целей сотрудничества, а 76% сообщили об экономии ресурсов.

В то же время в доступных нам примерах не удалось найти договор, предметом которого была бы именно общая энергетическая инфраструктура. Это не значит, что такое сотрудничество запрещено. Закон предусматривает совместное финансирование объектов, хотя для энергетических проектов придется отдельно продумать управление активами и распределение производимой электроэнергии.

На мой взгляд, именно здесь может появиться первый практический шаг к будущей системе совместного муниципального кредитования: несколько соседних общин объединяются вокруг конкретного энергетического проекта, совместно готовят документацию и ищут инвестора.

Для небольших мероприятий общины могут использовать револьверные фонды или создавать целевые фонды в составе специального фонда местного бюджета в соответствии с статьи 68 Закона «О местном самоуправлении в Украине» . Однако целевой бюджетный фонд не является юридическим лицом, поэтому его возможности следует оценивать с учетом бюджетного законодательства.

Итак, практическая последовательность для общества выглядит так:

Подготовить и утвердить энергетический план. Это основание для определения приоритетных проектов и участия в программах финансирования. Привлечь грантовые средства для подготовки документации. Если община отвечает условиям EUCF – подать заявку до 21 декабря. Если нет – рассмотреть PPF4Ukraine и «Меров за экономический рост» с учетом требований конкретных конкурсов. Использовать местные финансовые механизмы для небольших мер. Револьверные и целевые фонды могут помочь реализовать часть работ, не привлекая дорогие коммерческие кредиты. Объединяйтесь с соседними общинами. Общий инфраструктурный проект имеет больше шансов достичь масштаба, интересного международным финансовым институтам.

Украинским общинам нужны не только деньги на отдельные энергетические проекты. Им нужна финансовая система, которая позволит планировать развитие собственного поколения на десятилетия вперед.

Создание агентства общих муниципальных заимствований могло бы стать таким системным решением. Но оно потребует государственной инициативы, законодательной работы и сотрудничества с международными партнерами.

Пока государство готовит условия для доступного долгосрочного кредитования, общины могут создавать портфели готовых инвестиционных проектов. И начинать стоит сейчас: ближайший дедлайн EUCF – 21 декабря 2026 года.

Поэтому главный вопрос сегодня – не только где взять деньги на энергетику, но и будет ли община готова их привлечь, когда такая возможность появится.