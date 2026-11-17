Аудитория по-другому выбирает, кому доверять и за кем следить, а одно публичное высказывание способно изменить отношение к человеку. 8 декабря в Киеве на SHE Congress 2026 состоится панельная дискуссия "Как строить собственную профессиональную видимость и вторую сторону публичности".

Как изменилось поведение аудитории и способ, которым мы потребляем информацию? Что влияет на выбор, кому доверять? И как быть заметной, когда информационного шума больше, чем когда-либо?

На панели участницы обсудят, как креативность, собственный стиль и умение говорить о важном по-своему помогают отличаться, а также где проходит граница между смелостью и неосторожностью и кто отвечает за сказанное в кадре.

Отдельно поговорят о подкастах, YouTube, соцсетях, колонках, а также о том, как формировать вокруг себя собственную аудиторию и превращать персональный бренд в профессиональный актив.

Модерировать панельную дискуссию будет Татьяна Смирнова, СЕО ekonomika+.

Участницы дискуссии:

Юля Карпова , основательница БО БФ "Юлині бабусі";

Елена Цинтила , телеведущая "Мы – Украина";

Влада Либерова , фотограф-документалист и военная корреспондентка;

Наталья Островская , ведущая ТСН;

Маргарита Сичкарь , основательница BookArtHouse;

Катерина Анищенко , адвокат, эксперт по правовой защите женщин в бизнесе, военному и семейному праву.

8 декабря 2026 года

Киев

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