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Как быть заметной в информационном шуме и где граница между смелостью и неосторожностью: панель на SHE Congress 2026
Аудитория по-другому выбирает, кому доверять и за кем следить, а одно публичное высказывание способно изменить отношение к человеку. 8 декабря в Киеве на SHE Congress 2026 состоится панельная дискуссия "Как строить собственную профессиональную видимость и вторую сторону публичности".
Как изменилось поведение аудитории и способ, которым мы потребляем информацию? Что влияет на выбор, кому доверять? И как быть заметной, когда информационного шума больше, чем когда-либо?
На панели участницы обсудят, как креативность, собственный стиль и умение говорить о важном по-своему помогают отличаться, а также где проходит граница между смелостью и неосторожностью и кто отвечает за сказанное в кадре.
Отдельно поговорят о подкастах, YouTube, соцсетях, колонках, а также о том, как формировать вокруг себя собственную аудиторию и превращать персональный бренд в профессиональный актив.
Модерировать панельную дискуссию будет Татьяна Смирнова, СЕО ekonomika+.
Участницы дискуссии:
- Юля Карпова, основательница БО БФ "Юлині бабусі";
- Елена Цинтила, телеведущая "Мы – Украина";
- Влада Либерова, фотограф-документалист и военная корреспондентка;
- Наталья Островская, ведущая ТСН;
- Маргарита Сичкарь, основательница BookArtHouse;
- Катерина Анищенко, адвокат, эксперт по правовой защите женщин в бизнесе, военному и семейному праву.
8 декабря 2026 года
Киев
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