Как команда сервиса hotline.finance переходила на украинский софт MASTER

Уже больше двух лет украинская финтех-компания hotline.finance работает на украинском программном обеспечении для ведения бухгалтерского учета MASTER, разработанном компанией IT-Enterprise. О том, как принималось решение о переходе с самой распространенной в Украине российской программы 1С, о собственном пути перехода и о том, почему компания выиграла от этого решения, рассказала Dilo операционный директор hotline.finance Олеся Лобода.

По состоянию на середину 2026 года hotline.finance принадлежит небольшой части украинского бизнеса, который совершил полный разрыв с сомнительным бухгалтерским ПО. Ведь, по оценкам ассоциации IT Ukraine, около 75% украинских компаний до сих пор используют разработанную в России программу 1С для ведения бухгалтерии, несмотря на возрастающие риски безопасности, а также юридические и операционные риски ее дальнейшего использования.

Украинский выбор

В hotline.finance от 1С отказались еще в 2020–2021 годах. "С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году наши требования к безопасности и происхождению софта существенно повысились. Мы осознали, что BAS использует ту же технологическую платформу и архитектуру, что и 1С. Для нашего комплаенса это стало решающим фактором: мы решили отказаться от каких-либо решений с общими технологическими корнями и взяли курс на поиск полностью украинского программного обеспечения", – рассказывает Олеся Лобода, работавшая в то время заместителем главного бухгалтера, а затем возглавившая операционный дивизион компании hotline.finance.

Уже весной-летом 2022 года, вспоминает она, немного отойдя от шока, в компании приступили к поискам альтернативного ПО. Причем, по ее словам, это был органический запрос и со стороны бухгалтерии, и со стороны руководства – все ответственные лица понимали необходимость такого шага, так что никакого сопротивления не было.

"Тогда мы с главным бухгалтером начали проводить некий внутренний тендер, пересматривая предложения на рынке. Как и сейчас, тогда можно было выбирать среди иностранного и среди украинского учетного ПО. И распространенный тезис, что замены 1С на рынке не существует – чистый миф. Мы остановились на примерно пяти предложениях от украинских разработчиков, ведь у нас есть своя специфика. Во-первых, мы полностью украинская компания, нет иностранных инвесторов или партнеров, поэтому у нас нет острой потребности в иностранном софте. Во-вторых, мы являемся страховым посредником, работаем со многими страховыми компаниями, и наша особенность – пропорциональное перераспределение НДС. Это значит, что нам нужно, чтобы учетная программа могла работать именно с нашей спецификой и именно в рамках украинского законодательства", – рассказывает Олеся Лобода.

По ее воспоминаниям, анализ рынка они проводили несколько месяцев, общались с разными производителями, тестировали их предложения. Кто-то не мог удовлетворить запросы именно hotline.finance. Кто-то, признается она, отпал, потому что медленно реагировал на запросы уже на начальных этапах.

"Да, мы понимали, что на улице идет война, но от некоторых компаний мы ждали ответа слишком долго. Еще для нас была крайне важна гибкость программы. Мы берем базовый пакет, но ожидаем от разработчика готовность доделать программу под наши нужды", – объясняет менеджер.

В конце концов, в компании сошлись во мнении, что именно украинское решение MASTER: Бухгалтерия закрывает их базовые потребности. В то же время команда разработчика обязалась доделать те разделы, которые были необходимы hotline.finance. Эти обязательства были исполнены в пределах сроков, о которых договаривались.

"Нас устроили цена, значительный преднастроенный базовый функционал и то, что это украинский верифицированный продукт. То есть все свои критерии на тот момент мы закрыли. Что касается доработок, которые команда MASTER делала под нас, то вот мы уже третий год работаем на их программе и не требовали никаких обновлений кода – потому что все ровно", – отмечает Олеся Лобода.

Плавный переход

Когда в компании определились с новым ПО, встал вопрос о способе перехода на него. По словам Олеси Лободы, избрали более сложный, но более надежный путь, который давал бухгалтерам время привыкнуть к новому софту, проверку его работы, "допиливание" различных нюансов и освоение преимуществ и фишек, которые дает другая логика программы MASTER.

Операционный директор hotline.finance Олеся Лобода рассказала об опыте компании по переходу с российского бухгалтерского ПО на украинское решение MASTER. Фото: пресс-служба компании

"Можно было выгрузить данные из старой системы, скачать их в MASTER: Бухгалтерия и сразу начать работать в новой системе. Но мы выбрали более сложный путь старта из-за специфики работы для контролируемого перехода. Около года мы вели учет сразу в двух программах. Так как у нас много специфических операций, нам важно было сравнивать, все ли у нас работает так, как нам нужно. Да, некоторые данные мы подгружали автоматически, но большинство переносили в ручном режиме. Это давало нам уверенность в том, что ничего не потеряется, что все ведется правильно, что не возникает ошибок", – объясняет выбор Олеся Лобода.

Она не скрывает, что это решение усложнило им жизнь на период переходного процесса, но существенно упростило его по завершении. "На каждой операции мы находили какие точечные нюансы, которые мы под себя дорабатывали и совершенствовали. Точнее, которые нам помогали уладить разработчики. Мы писали запросы, звонили на горячую линию, и нам всегда помогали решить наши вопросы", – рассказывает операционный директор.

Что еще для нее и для компании оказалось важным, это стоимость. По ее словам, она вполне соизмерима с другими продуктами. К тому же команда MASTER постоянно следит за изменениями в украинском налоговом и учетном законодательстве, внося в свой продукт соответствующие обновления.

"Было такое, когда мы обращались к разработчикам MASTER с просьбой добавить нужную функцию. Нам предложили либо сделать это индивидуально за оплату, либо немного подождать бесплатного регулярного обновления, куда ее как раз добавляли. Мы подождали, и функционал появился очень быстро. Огромный плюс в том, что обновления в в MASTER проходят незаметно и не "затирают" наши собственные доработки. В 1С каждое обновление системы требовало привлечения программиста, чтобы заново адаптировать и восстанавливать написанный под нас код, а здесь процесс полностью безболезненный. Разработчики действительно отлично реагируют на изменения рынка и запросы пользователей", – рассказывает Олеся Лобода.

Нетрудный выбор

По ее словам, интерфейс MASTER отличается от привычных 1С или BAS, но разделы в программе почти идентичны, а главное – понятны. К тому же визуальную часть можно подстроить под себя. "Для профессионального бухгалтера это достаточно интуитивно понятная программа", – убеждена она.

Самым сложным при переходе с одной программы на другую было научить бухгалтеров. На это, не скрывает Олеся Лобода, потребовалось время, средства и усилия. Но учитывая отсутствие спешки, а также поддержку со стороны топ-менеджмента и разработчиков, в целом переход состоялся безболезненно.

"Лично я считаю, что нужно поддерживать отечественного производителя, в том числе и в сегменте программного обеспечения. Уже много лет наши IT-специалисты высоко ценятся на международном рынке, но здесь мы их почему-то недооцениваем. Логика и архитектура MASTER значительно современнее и гибче 1С. Уже не говоря о том, что этот продукт написан на понятном всем нам украинском языке, имеет украиноязычную поддержку и учитывает все локальные нормативные нюансы", – подчеркивает операционный директор.

Отдельно Олеся Лобода выделяет фактор безопасности. "Пользуясь санкционными программами, вы подвергаете свое предприятие целой куче рисков: от потенциальной утечки информации до того, что из-за отсутствия обновлений и поддержки ваша программа может "полететь" и вы потеряете без преувеличения все данные", – предупреждает она.

Подводя итог, она добавляет, что понемногу все больше компаний задумываются об отказе от санкционного учетного софта хотя бы по репутационным соображениям. Узнать, что потенциальный партнер до сих пор пользуется российским ПО для ведения бухучета – это уже серьезный красный флажок и возможный повод отказаться от совместных проектов. Примеры успешной миграции на украинские решения доказывают: перейти на свое – реально и безопасно. И делать это стоит уже сейчас, ведь речь идет не просто об изменении вражеской программы, а об устойчивости и безопасности вашего бизнеса.