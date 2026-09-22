Як команда сервісу hotline.finance переходила на український софт MASTER

Уже понад два роки українська фінтех-компанія hotline.finance працює на українському програмному забезпеченні для ведення бухгалтерського обліку MASTER, розробленому компанією IT-Enterprise. Про те, як приймалося рішення про перехід від найпоширенішої в Україні російської програми 1С, про свій власний шлях переходу і про те, чому компанія виграла від цього рішення, розповіла Dilo операційна директорка hotline.finance Олеся Лобода.

Станом на середину 2026 року hotline.finance належить до невеликої частини українського бізнесу, який здійснив повний розрив із сумнівним бухгалтерським ПЗ. Адже, за оцінками асоціації IT Ukraine, близько 75% українських компаній досі використовують розроблену в Росії програму 1С для ведення бухгалтерії попри зростаючі безпекові, юридичні та операційні ризики її подальшого використання.

Український вибір

У hotline.finance від 1С відмовилися ще в 2020-2021 роках. "З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році наші вимоги до безпеки та походження софту суттєво підвищились. Ми усвідомили, що BAS використовує ту саму технологічну платформу й архітектуру, що й 1С. Для нашого комплаєнсу це стало вирішальним чинником: ми вирішили відмовитися від будь-яких рішень зі спільним технологічним корінням і взяли курс на пошук повністю українського програмного забезпечення", – розповідає Олеся Лобода, яка в той час працювала заступником головного бухгалтера, а згодом очолила операційний дивізіон компанії hotline.finance.

Уже навесні-влітку 2022 року, пригадує вона, трохи відійшовши від шоку, в компанії взялися до пошуків альтернативного ПЗ. Причому, за її словами, це був органічний запит і з боку бухгалтерії, і з боку керівництва – всі відповідальні особи розуміли необхідність такого кроку, тож жодного спротиву не було.

"Тоді ми з головним бухгалтером почали проводити такий собі внутрішній тендер, передивляючись пропозиції на ринку. Як і зараз, тоді можна було обирати серед іноземного та серед українського облікового ПЗ. І поширена теза, що заміни 1С на ринку не існує – чистий міф. Ми зупинились на приблизно п’яти пропозиціях від українських розробників, адже у нас є своя специфіка. По-перше, ми цілком українська компанія, не маємо іноземних інвесторів чи партнерів, тому у нас немає гострої потреби в іноземному софті. По-друге, ми є страховим посередником, працюємо з багатьма страховими компаніями, і наша особливість – пропорційний перерозподіл ПДВ. Це означає, що нам потрібно, аби облікова програма могла працювати саме з нашою специфікою і саме в межах українського законодавства", – розповідає Олеся Лобода.

З її спогадів, аналіз ринку вони проводили кілька місяців, спілкувались з різними виробниками, тестували їхні пропозиції. Хтось не міг задовольнити запити саме hotline.finance. Хтось, зізнається вона, відпав тому, що повільно реагував на запити вже на початкових етапах.

"Так, ми розуміли, що надворі йде війна, але від деяких компаній ми чекали відповіді занадто довго. Ще для нас була вкрай важливою гнучкість програми. Ми беремо базовий пакет, але очікуємо від розробника готовність дороблять програму під наші потреби", – пояснює менеджерка.

Зрештою в компанії зійшлися на думці, що саме українське рішення MASTER:Бухгалтерія закриває їхні базові потреби. Водночас команда розробника взяла на себе зобов’язання доробити ті розділи, які були необхідні hotline.finance. Ці зобов’язання були виконані в межах строків, про які домовлялися.

"Нас влаштували ціна, значний передналаштований базовий функціонал і те, що це український верифікований продукт. Тобто всі свої критерії на той момент ми закрили. Що стосується доопрацювань, що їх команда MASTER робила під нас, то ось ми вже третій рік працюємо на їхній програмі й не потребували жодних оновлень коду – все працює рівно", – тішиться Олеся Лобода.

Плавний перехід

Коли в компанії визначилися з новим ПЗ, постало питання способу переходу на нього. За словами Олесі Лободи, обрали складніший, але надійніший шлях, який давав бухгалтерам час призвичаїтися до нового софту, перевірку його роботи, "допилювання" різних нюансів та освоєння переваг і фішок, які дає інша логіка програми MASTER.

Операційна директорка hotline.finance Олеся Лобода розповіла про досвід компанії з переходу від російського бухгалтерського ПЗ на українське рішення MASTER. Фото: пресслужба компанії

"Можна було вивантажити дані зі старої системи, завантажити їх у MASTER:Бухгалтерія й одразу почати працювати в новій системі. Але ми обрали складніший шлях старту через специфіку роботи для контрольованого переходу. Близько року ми вели облік одразу в двох програмах. Оскільки у нас багато специфічних операцій, нам важливо було порівнювати, чи все у нас працює так, як нам потрібно. Так, деякі дані ми підвантажували автоматично, але більшість переносили в ручному режимі. Це давало нам впевненість у тому, що нічого не загубиться, що все ведеться правильно, що не виникає помилок", – пояснює свій вибір Олеся Лобода.

Вона не приховує, що це рішення ускладнило їм життя на період перехідного процесу, але суттєво спростило його по завершенню. "На кожній операції ми знаходили якісь точкові нюанси, які ми під себе допрацьовували та вдосконалювали. Точніше, які нам допомагали владнати розробники. Ми писали запити, дзвонили на гарячу лінію, і нам завжди допомагали вирішити наші питання", – розповідає операційна директорка.

Що ще для неї і для компанії виявилося важливим, то це вартість. За її словами, вона цілком співмірна з іншими продуктами. До того ж, додає вона, команда MASTER постійно слідкує за змінами в українському податковому й обліковому законодавстві, вносячи в свій продукт відповідні оновлення.

"Було таке, коли ми зверталися до розробників MASTER з проханням додати потрібну функцію. Нам запропонували або зробити це індивідуально за оплату, або трохи зачекати безкоштовного регулярного оновлення, куди її якраз додавали. Ми зачекали, і функціонал з'явився дуже швидко. Величезний плюс у тому, що оновлення в MASTER відбуваються непомітно й не "затирають" наші власні доопрацювання. В 1С кожне оновлення системи вимагало залучення програміста, щоб заново адаптувати та відновлювати написаний під нас код, а тут процес повністю безболісний. Розробники дійсно чудово реагують на зміни ринку та запити користувачів", – розповідає Олеся Лобода.

Неважкий вибір

За її словами, інтерфейс MASTER відрізняється від звичних 1С чи BAS, але розділи в програмі є майже ідентичними, а головне – зрозумілими. До того ж візуальну частину можна підлаштувати під себе. "Для професійного бухгалтера це досить інтуїтивно зрозуміла програма", – переконана вона.

Найскладнішим під час переходу з однієї програми на іншу було навчити бухгалтерів. На це, не приховує Олеся Лобода, потрібні були час, кошти і зусилля. Але враховуючи відсутність поспіху, а також підтримку з боку топменеджменту й розробників, в цілому перехід відбувся безболісно.

"Особисто я вважаю, що потрібно підтримувати вітчизняного виробника, зокрема й у сегменті програмного забезпечення. Вже багато років наші IT-фахівці високо цінуються на міжнародному ринку, але тут ми їх чомусь недооцінюємо. Логіка та архітектура MASTER значно сучасніші та гнучкіші за 1С. Вже не кажучи про те, що цей продукт написаний зрозумілою всім нам українською мовою, має україномовну підтримку і враховує всі локальні нормативні нюанси", – підкреслює операційна директорка.

Окремо Олеся Лобода виділяє фактор безпеки. "Користуючись санкційними програмами, ви наражаєте своє підприємство на цілу купу ризиків: від потенційного витоку інформації до того, що через відсутність оновлень і підтримки ваша програма може "полетіти" і ви втратите без перебільшення всі дані", – попереджає вона.

Підсумовуючи, вона додає, що потроху все більше компаній замислюються про відмову від санкційного облікового софту хоча би з репутаційних міркувань. Дізнатися, що потенційний партнер досі користується російським ПЗ для ведення бухобліку – це вже серйозний червоний прапорець і можливий привід для відмови від спільних проєктів. Приклади успішної міграції на українські рішення доводять: перейти на своє – реально й безпечно. І робити це варто вже зараз, адже йдеться не просто про зміну ворожої програми, а про стійкість і безпеку вашого бізнесу.