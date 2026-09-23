RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

+0,08

EUR

51,33

--0,03

Готівковий курс:

USD

44,98

44,85

EUR

51,80

51,55

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Гуртові ціни на автогаз пішли вниз: пропозиції перевищують попит

автогаз
Гуртові ціни на LPG пішли вниз / Depositphotos

Гуртова вартість зрідженого газу (LPG) в Україні пішла на спад після надходження великих обсягів імпортного пального. За тиждень, з 16 до 23 вересня, у столичному регіоні газ подешевшав із 73 500–75 000 до 71 900–72 700 грн/т.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

Актуальна ціна

На торгах внутрішніх виробників 23 вересня середньозважена вартість газу знизилася на 2 673 грн і склала 69 674 грн/т. Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95" та Української енергетичної біржі. Зокрема, у "Укргазвидобування" ціна опустилася на 2 785 грн/т (до 69 523 грн/т), а в "Укрнафти" — на 3 224 грн/т (до 69 958 грн/т).

Причини падіння цін

Аналітики зазначають, що зниження вартості пов'язане з профіцитом ресурсу та зменшенням нафтових котирувань. Трейдери почали розпродавати запаси через побоювання подальшого падіння цін та брак обігових коштів.

"Ймовірно, компанії злякалися подальшого падіння котирувань і почали зливати ресурс. Усі розуміють, що зараз пропозиції перевищують попит, ніхто не хоче залишитися з "дорогим" ресурсом", — зазначив один із центральних трейдерів.

Керівник GT Group Владислав Колодяжний додав, що ситуація також зумовлена високими безпековими ризиками та надлишком пропозиції.

Ситуація з імпортом

Дисбаланс виник через надходження майже 21 тис. т пального з 14 по 20 вересня, що на 28% перевищує показники попереднього тижня. Через значні черги на кордоні європейський ресурс надходить із запізненням, проте поточних обсягів достатньо для забезпечення ринку.

На півдні нові партії пропонують "Вігазтрейд" за 68 500-69 000 грн/т, а "Сентуріон" — пропан за 68 000 грн/т. У західних регіонах вартість тримається в межах 71 500-73 900 грн/т через дорожчий польський та литовський імпорт.

Раніше повідомлялося, що загострення конфлікту між США й Іраном та стрімке зростання котирувань у Європі штовхають український паливний ринок угору.4 вересня середня ціна на LPG з доставкою по Україні зросла на 124 грн/т порівняно з 2 вересня і становила 73 314 грн/т. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності