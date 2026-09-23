Гуртові ціни на автогаз пішли вниз: пропозиції перевищують попит

Гуртова вартість зрідженого газу (LPG) в Україні пішла на спад після надходження великих обсягів імпортного пального. За тиждень, з 16 до 23 вересня, у столичному регіоні газ подешевшав із 73 500–75 000 до 71 900–72 700 грн/т.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

Актуальна ціна

На торгах внутрішніх виробників 23 вересня середньозважена вартість газу знизилася на 2 673 грн і склала 69 674 грн/т. Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95" та Української енергетичної біржі. Зокрема, у "Укргазвидобування" ціна опустилася на 2 785 грн/т (до 69 523 грн/т), а в "Укрнафти" — на 3 224 грн/т (до 69 958 грн/т).

Причини падіння цін

Аналітики зазначають, що зниження вартості пов'язане з профіцитом ресурсу та зменшенням нафтових котирувань. Трейдери почали розпродавати запаси через побоювання подальшого падіння цін та брак обігових коштів.

"Ймовірно, компанії злякалися подальшого падіння котирувань і почали зливати ресурс. Усі розуміють, що зараз пропозиції перевищують попит, ніхто не хоче залишитися з "дорогим" ресурсом", — зазначив один із центральних трейдерів.

Керівник GT Group Владислав Колодяжний додав, що ситуація також зумовлена високими безпековими ризиками та надлишком пропозиції.

Ситуація з імпортом

Дисбаланс виник через надходження майже 21 тис. т пального з 14 по 20 вересня, що на 28% перевищує показники попереднього тижня. Через значні черги на кордоні європейський ресурс надходить із запізненням, проте поточних обсягів достатньо для забезпечення ринку.

На півдні нові партії пропонують "Вігазтрейд" за 68 500-69 000 грн/т, а "Сентуріон" — пропан за 68 000 грн/т. У західних регіонах вартість тримається в межах 71 500-73 900 грн/т через дорожчий польський та литовський імпорт.

Раніше повідомлялося, що загострення конфлікту між США й Іраном та стрімке зростання котирувань у Європі штовхають український паливний ринок угору.4 вересня середня ціна на LPG з доставкою по Україні зросла на 124 грн/т порівняно з 2 вересня і становила 73 314 грн/т.