Ринок LPG "залитий" пальним: як надлишок імпорту змінив гуртові ціни на автогаз

Постійне надходження нових партій скрапленого газу (LPG) продовжує тиснути на вартість пального. За тиждень (з 7 по 14 травня) середня гуртова ціна знизилася на 2 900 грн/т. Наразі вона становить 72 230 грн/т, що відповідає показникам початку березня. Це змушує компанії скорочувати плани з імпорту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

На торгах Української енергетичної біржі 13 квітня вартість ресурсу залишилася стабільною — 72 502 грн/т. Ціна "Укрнафти" знизилася на 175 грн/т (72 291 грн/т), тоді як ресурс "Укргазвидобування" подорожчав на 789 грн/т (73 552 грн/т). Під час аукціону 37% лотів "Укрнафти" не знайшли покупців, попри зниження котирувань на базисах до 71 000–72 000 грн/т.

Один з учасників торгів пояснив ситуацію з попитом: "71 тис. грн/т стосувалося ресурсу з густиною 556 кг/м³, попит на який був слабким. Основні обсяги — 550 кг/м³. На тлі високих котирувань бутану в Європі й Середземномор’ї це топовий рівень майже на всіх напрямках. Та й густина для цього сезону нормальна".

Найбільш напружена ситуація спостерігається на півдні України, куди продовжують надходити великі партії пального. З початку травня тут розмитнили 12,2 тис. т газу. Через надлишок ресурсу ціни в регіоні впали до 67 000–69 000 грн/т, що є збитковим рівнем для імпортерів, адже маржа не покриває витрати на фрахт і перевалку.

На західному кордоні активність дещо знизилася: середньодобові поставки впали на 27% до 0,35 тис. т. Це дозволило виробникам утримати ціни в цьому регіоні від різкого обвалу.

Наразі попит на пропан залишається слабким. Учасники ринку зазначають; що він виглядає привабливішим для імпорту, ніж суміш, оскільки високі котирування бутану роблять останню неконкурентною. При цьому зберігається попит на легкий мікс густиною 525–536 кг/м³.

Нагадаємо, світовий ринок нафти лихоманить через протистояння США та Ірану, що безпосередньо впливає на українські стели АЗС. Попри напружену ситуацію в Ормузькій протоці, українські водії отримали тимчасовий передих: ціни на бензин, дизель та автогаз демонструють падіння. Проте аналітики попереджають, що це затишшя може бути оманливим, а тренд на здешевлення — короткостроковим.