Ринок LPG в Україні: вартість окремих партій на внутрішніх аукціонах перевищила 80 000 грн за тонну

На внутрішніх аукціонах 11 березня зафіксовано різке зростання вартості скрапленого газу (LPG). Ціна окремих лотів піднялася до 80 700 грн/т. Більшість угод укладалася в діапазоні 75 000–77 000 грн/т, хоча початкові ціни становили 64 782–66 536 грн/т.

Як пише Delo.ua, про це інформує Еnkorr.

Середньозважена вартість ресурсу "Укргазвидобування" склала 76 705 грн/т, а "Укрнафти" — 75 466 грн/т. При цьому 970 тонн газу на північних та центральних базисах залишилися нереалізованими.

Ситуація з імпортом та логістикою

Постачання LPG в Україну зазнає затримок. Постачальники з Єгипту та Туреччини переглядають обсяги відвантажень через дефіцит спотових пропозицій. Компанія "Вігазтрейд" недоотримала морську партію палива, а поставки єгипетського пропану залишаються під питанням.

На південному напрямку пропозиції "на зараз" відсутні. Прогнозовані партії суміші від АТ "Енерго Трейд" та "Паралель" очікуються за ціною 71 000 грн/т. Компанія "Сентуріон" реалізує майбутні поставки пропану по 71 000–72 000 грн/т.

Європейський ринок та дефіцит

Литовський виробник Orlen Lietuva припинив постачання в Україну через плановий ремонт Мажейкяйського НПЗ, що розпочався 10 березня і триватиме три тижні. У Польщі ціни на кордоні з Україною перевищили 1 000 $/т. Водночас у Північно-Західній Європі ціни на пропан встановилися на рівні 752 $/т, а на бутан — 654 $/т. Ринок Балтії наразі пропонує ресурс за цінами, які трейдери називають непрохідними для українського споживача (близько 950 $/т).

Стан запасів та попит

Попри ціновий ажіотаж, дефіцит палива у березні не прогнозується. За перший тиждень місяця імпорт склав 14,5 тис. тонн, що вище середнього показника з початку року. Зростання цін стимулюється очікуваннями продавців та стримуванням реалізації наявного ресурсу. Більше пропозицій на газонаповнювальних станціях (ГНС) може з'явитися ближче до кінця поточного тижня.

Раніше повідомлялося, що на ринку нафтопродуктів України спостерігається зміна стратегії закордонних постачальників. Через енергетичну нестабільність уряди сусідніх країн та великі трейдери почали обмежувати експорт, щоб сформувати запаси для власних потреб.