Рынок LPG в Украине: стоимость отдельных партий на внутренних аукционах превысила 80 000 грн за тонну

На внутренних аукционах 11 марта зафиксирован резкий рост стоимости сжиженного газа (LPG). Цена отдельных лотов поднялась до 80700 грн/т. Большинство сделок заключалось в диапазоне 75 000–77 000 грн/т, хотя начальные цены составляли 64 782–66 536 грн/т.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Enkorr.

Средневзвешенная стоимость ресурса "Укргаздобычи" составила 76 705 грн/т, а "Укрнафты" - 75 466 грн/т. При этом 970 тонн газа на северных и центральных базисах осталось нереализованным.

Ситуация с импортом и логистикой

Поставки LPG в Украину подвергаются задержкам. Поставщики из Египта и Турции пересматривают объемы отгрузок из-за дефицита спотовых предложений. Компания "Вигазтрейд" недополучила морскую партию топлива, а поставки египетского пропана остаются под вопросом.

На южном направлении предложения "на данный момент" отсутствуют. Прогнозируемые партии смеси от АО "Энерго Трейд" и "Параллель" ожидаются по цене 71 000 грн/т. Компания "Сентурион" реализует будущие поставки пропана по 71 000-72 000 грн/т.

Европейский рынок и дефицит

Литовский производитель Orlen Lietuva прекратил поставки в Украину из-за планового ремонта Мажейкяйского НПЗ, который начался 10 марта и продлится три недели. В Польше цены на границе с Украиной превысили 1000 $/т. В то же время в Северо-Западной Европе цены на пропан установились на уровне 752 $/т, а на бутан — 654 $/т. Рынок Балтии предлагает ресурс по ценам, которые трейдеры называют непроходимыми для украинского потребителя (около 950 $/т).

Состояние запасов и спрос

Несмотря на ценовой ажиотаж, дефицит топлива в марте не прогнозируется. За первую неделю месяца импорт составил 14,5 тыс. тонн, что выше среднего показателя с начала года. Рост цен стимулируется ожиданиями продавцов и сдерживанием реализации имеющегося ресурса. Больше предложений на газонаполнительных станциях (ГНС) может появиться ближе к концу текущей недели.

Ранее сообщалось, что на рынке нефтепродуктов Украины наблюдается изменение стратегии зарубежных поставщиков. Из-за энергетической нестабильности правительства соседних стран и крупные трейдеры начали ограничивать экспорт, чтобы сформировать запасы для собственных нужд.