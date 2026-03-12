Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,98

+0,11

EUR

50,93

--0,10

Наличный курс:

USD

44,35

44,15

EUR

51,70

51,42

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рынок LPG в Украине: стоимость отдельных партий на внутренних аукционах превысила 80 000 грн за тонну

LPG, цистрна, авто, дорога
Неопределенность со снабжением лихорадит рынок LPG / Depositphotos

На внутренних аукционах 11 марта зафиксирован резкий рост стоимости сжиженного газа (LPG). Цена отдельных лотов поднялась до 80700 грн/т. Большинство сделок заключалось в диапазоне 75 000–77 000 грн/т, хотя начальные цены составляли 64 782–66 536 грн/т.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Enkorr.

Средневзвешенная стоимость ресурса "Укргаздобычи" составила 76 705 грн/т, а "Укрнафты" - 75 466 грн/т. При этом 970 тонн газа на северных и центральных базисах осталось нереализованным.

Ситуация с импортом и логистикой

Поставки LPG в Украину подвергаются задержкам. Поставщики из Египта и Турции пересматривают объемы отгрузок из-за дефицита спотовых предложений. Компания "Вигазтрейд" недополучила морскую партию топлива, а поставки египетского пропана остаются под вопросом.

На южном направлении предложения "на данный момент" отсутствуют. Прогнозируемые партии смеси от АО "Энерго Трейд" и "Параллель" ожидаются по цене 71 000 грн/т. Компания "Сентурион" реализует будущие поставки пропана по 71 000-72 000 грн/т.

Европейский рынок и дефицит

Литовский производитель Orlen Lietuva прекратил поставки в Украину из-за планового ремонта Мажейкяйского НПЗ, который начался 10 марта и продлится три недели. В Польше цены на границе с Украиной превысили 1000 $/т. В то же время в Северо-Западной Европе цены на пропан установились на уровне 752 $/т, а на бутан — 654 $/т. Рынок Балтии предлагает ресурс по ценам, которые трейдеры называют непроходимыми для украинского потребителя (около 950 $/т).

Состояние запасов и спрос

Несмотря на ценовой ажиотаж, дефицит топлива в марте не прогнозируется. За первую неделю месяца импорт составил 14,5 тыс. тонн, что выше среднего показателя с начала года. Рост цен стимулируется ожиданиями продавцов и сдерживанием реализации имеющегося ресурса. Больше предложений на газонаполнительных станциях (ГНС) может появиться ближе к концу текущей недели.

Ранее сообщалось, что на рынке нефтепродуктов Украины наблюдается изменение стратегии зарубежных поставщиков. Из-за энергетической нестабильности правительства соседних стран и крупные трейдеры начали ограничивать экспорт, чтобы сформировать запасы для собственных нужд.

Автор:
Татьяна Ковальчук