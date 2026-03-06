Сокращение импорта горючего в Украину: почему Orlen и другие заводы урезали квоты для Украины

На рынке нефтепродуктов наблюдается изменение стратегии зарубежных поставщиков. Из-за энергетической нестабильности правительства соседних стран и крупные трейдеры начали ограничивать экспорт, чтобы сформировать запасы для собственных нужд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Сокращение от Orlen

Один из ведущих поставщиков, концерн Orlen, снизил объемы автомобильных партий дизельного горючего с литовского завода в Мажейкяйе более чем на 50%.

"Orlen Lietuva подтвердил скудные объемы дизеля и обнулил — по газу. С бензином ситуация лучше: дополнительных объемов не обещают, а по стандарту подтвердили", — сообщает участник рынка.

Аналогичная ситуация и в Польше, где компания планирует вдвое сократить поставки. Официальное обоснование – рост внутреннего спроса. Кроме того, польское правительство рекомендовало импортерам снизить наценки и максимально наполнить собственный рынок.

Ремонты НПЗ в марте

В течение марта на плановую профилактику останавливаются сразу пять заводов, критически важных для украинского импорта:

Гданьский НПЗ (Польша);

Мажейкяйский НПЗ (Литва);

Unipetrol (Чехия);



Петромидия и ОМВ Петром (Румыния).

Из-за технических работ на румынских заводах отгрузка бензина прекращена, а по дизельному топливу предлагаются минимальные объемы.

Южное направление

Греческие поставщики предупредили о возможном понижении отгрузок на 30%. В Румынии же появилась информация о введении квоты: 70% производимого и импортированного горючего должно оставаться внутри страны.

"Сейчас отгрузка дизеля из Румынии в значительной степени зависят от поставщика. Большие компании продолжают выполнять обязательства, тогда как у меньших коллег уверенности нет, но уже добавляют в премии дополнительные $50/т, — отмечает украинский импортер.

Молдова с 4 марта также ограничила реэкспорт через порт "Джурджулешты". Вывоз топлива разрешен только тогда, когда остатки на терминалах превышают 8 тыс. т бензина и 25 тыс. т дизеля. На практике это делает невозможным экспорт бензина А-95 в Украину по этому направлению.

Глобальные риски

Несмотря на то, что физических объемов на рынке достаточно, эксперты указывают на угрозу из-за блокирования судоходства в Ормузском проливе. Поскольку европейские НПЗ работают на нефти с Ближнего Востока, какие-либо сбои в поставках сырья повлияют на конечное предложение.

"Дополнительным фактором является паника на рынках: из-за неопределенности относительно продолжительности конфликта страны и из-за одномоментного ремонта 5 ближайших к Украине заводов в марте производители в первую очередь будут пытаться обеспечить собственные рынки", - заключает представитель компании-импортера.

Ранее сообщалось, что из-за войны на Ближнем Востоке стремительно растут цены на горючее, но в Украине подорожание в полтора-два раза меньше, чем в Европе.