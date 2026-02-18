Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,09

EUR

51,17

+0,01

Наличный курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,53

51,39

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Польская Orlen в этом году планирует поставить в Украину более 1 млрд кубов газа

Orlen
Orlen планирует увеличить поставки СПГ в Украину. / Википедия

Польская энергетическая компания Orlen планирует поставить в Украину более 1 млрд куб м сжиженного природного газа (СПГ) в течение 2026 года. Указанный объем на 40% превышает показатель поставок, осуществленных компанией в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.

Как отметил генеральный директор компании Иренеуш Фафара , в прошлом году Orlen поставила в Украину около 0,7 млрд куб м газа.

Увеличение поставок базируется на коммерческих контрактах с украинскими предприятиями, прежде всего, государственной НАК "Нафтогаз Украины". В прошлом году польский ресурс использовался для покрытия дефицита во время пикового спроса, вызванного снижением внутренней добычи после обстрелов энергетической инфраструктуры.

О PKN Orlen

PKN Orlen – крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания и один из ведущих игроков в Центральной Европе, созданная в 1999 году в результате слияния CPN и Petrochemia Płock. Компания владеет широкой сетью автозаправочных станций в Польше, Германии, Чехии, Словакии, Литве и Венгрии, активно развивает водородные технологии и зарядные станции для электромобилей.

Ориентация на энергетические инновации сочетается с политикой отказа от российской нефти, подтвержденной в июне 2025 года. Название компании происходит от сочетания польских слов "orzeł" – орел и "energia" – энергия.

Основная деятельность PKN Orlen включает переработку нефти, производство нефтехимической продукции и управление масштабной сетью автозаправочных станций в регионе.

Напомним, 4 февраля первая в 2026 году партия американского сжиженного природного газа (LNG) прибыла в Украину. Поставка организована НАК " Нафтогаз " в партнерстве с польским государственным концерном Orlen.

Автор:
Татьяна Ковальчук