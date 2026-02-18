Польская Orlen в этом году планирует поставить в Украину более 1 млрд кубов газа

Польская энергетическая компания Orlen планирует поставить в Украину более 1 млрд куб м сжиженного природного газа (СПГ) в течение 2026 года. Указанный объем на 40% превышает показатель поставок, осуществленных компанией в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.

Как отметил генеральный директор компании Иренеуш Фафара , в прошлом году Orlen поставила в Украину около 0,7 млрд куб м газа.

Увеличение поставок базируется на коммерческих контрактах с украинскими предприятиями, прежде всего, государственной НАК "Нафтогаз Украины". В прошлом году польский ресурс использовался для покрытия дефицита во время пикового спроса, вызванного снижением внутренней добычи после обстрелов энергетической инфраструктуры.

О PKN Orlen

PKN Orlen – крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания и один из ведущих игроков в Центральной Европе, созданная в 1999 году в результате слияния CPN и Petrochemia Płock. Компания владеет широкой сетью автозаправочных станций в Польше, Германии, Чехии, Словакии, Литве и Венгрии, активно развивает водородные технологии и зарядные станции для электромобилей.

Ориентация на энергетические инновации сочетается с политикой отказа от российской нефти, подтвержденной в июне 2025 года. Название компании происходит от сочетания польских слов "orzeł" – орел и "energia" – энергия.

Основная деятельность PKN Orlen включает переработку нефти, производство нефтехимической продукции и управление масштабной сетью автозаправочных станций в регионе.

Напомним, 4 февраля первая в 2026 году партия американского сжиженного природного газа (LNG) прибыла в Украину. Поставка организована НАК " Нафтогаз " в партнерстве с польским государственным концерном Orlen.