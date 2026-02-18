Польська Orlen впродовж цього року планує поставити в Україну понад 1 млрд кубів газу

Польська енергетична компанія Orlen планує поставити до України понад 1 млрд куб м скрапленого природного газу (СПГ) протягом 2026 року. Зазначений обсяг на 40% перевищує показник поставок, які були здійснені компанією торік.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ЕxРro.

Як зазначив генеральний директор компанії Іренеуш Фафара, торік Orlen поставила до України близько 0,7 млрд куб м газу.

Збільшення постачань базується на комерційних контрактах з українськими підприємствами, передусім державною НАК "Нафтогаз України". У попередньому році польський ресурс використовувався для покриття дефіциту під час пікового попиту, спричиненого зниженням внутрішнього видобутку після обстрілів енергетичної інфраструктури.

Про PKN Orlen

PKN Orlen — найбільша польська нафтопереробна компанія та один з провідних гравців у Центральній Європі, створена у 1999 році в результаті злиття CPN і Petrochemia Płock. Компанія володіє широкою мережею автозаправних станцій у Польщі, Німеччині, Чехії, Словаччині, Литві та Угорщині, активно розвиває водневі технології та зарядні станції для електромобілів.

Орієнтація на енергетичні інновації поєднується з політикою відмови від російської нафти, що було підтверджено у червні 2025 року. Назва компанії походить від поєднання польських слів "orzeł" - орел і "energia" - енергія.

Основна діяльність PKN Orlen охоплює переробку нафти, виробництво нафтохімічної продукції та управління масштабною мережею автозаправних станцій у регіоні.

Нагадаємо, 4 лютого перша у 2026 році партія американського скрапленого природного газу (LNG) прибула в Україну. Поставка організована НАК "Нафтогаз" у партнерстві з польським державним концерном Orlen.