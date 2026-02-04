Запланована подія 2

Перша у 2026 році партія американського газу надійшли до української ГТС

газ
Перша у 2026 році партія американського LNG прибула в Україну / Depositphotos

Перша у 2026 році партія американського скрапленого природного газу (LNG) прибула в Україну. Поставка організована НАК “Нафтогаз” у партнерстві з польським державним концерном Orlen.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління "Нафтогаз" Сергій Корецький, 

За його словами, майже 100 млн куб. м наприкінці січня були доставлені на термінал у польському Свіноуйсьце та вже надійшли до української ГТС.

"Додаткові обсяги газу вкрай важливі в період екстремальних морозів і терористичних російських атак на енергетичну інфраструктуру", - підкреслив Корецький.

Він зауважив, що  цього обсягу достатньо на місяць зимового споживання для приблизно 700 тис. родин.

Загалом у 2026 році "Нафтогаз" планує імпортувати в Україну до 1 млрд куб. м LNG зі США.

"Системно працюємо з міжнародними партнерами, щоб Україна мала ресурс для стабільного проходження зими в умовах постійних атак на газову та енергетичну інфраструктуру", - наголосив Корецький.

Він додав, що наступні партії американського газу вже законтрактовані та будуть доставлені в Україну в лютому–березні.

Нагадаємо, "Нафтогаз" і польська компанія Orlen домовилися про поставку американського скрапленого газу (LNG) до України обсягом до 300 млн кубометрів. Паливо надійде вже у першому кварталі 2026 року.

У рамках співпраці до кінця 2026 року Україна очікує отримати близько 1 млрд кубометрів LNG.

Автор:
Світлана Манько