ЄС виділив "Нафтогазу" додаткові €50 мільйонів на закупівлю газу

Європейська Комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) терміново надали Україні додаткові 50 мільйонів євро для закупівлі газу.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі Єврокомісії.

"З огляду на триваючі російські атаки на енергетичну інфраструктуру України та різке зниження температури, це фінансування допоможе забезпечити опалення та енергопостачання домогосподарств, критично важливих служб та підприємств по всій країні", -зазначається в повідомленні.

Комісар з питань розширення Марта Кос назвала дії Росії "державним терором", наголосивши, що через замерзання мешканці змушені залишати Київ та інші великі міста.

За словами єврокомісара, масштаби руйнувань настільки значні, що Україні терміново потрібні додаткові ресурси для виживання цивільного населення та роботи критично важливих служб.

В Єврокомісії наголосили, що цей додатковий кредит, наданий через Механізм підтримки України, посилює реакцію Європи на найнагальніші енергетичні потреби України.

Завдяки йому загальний обсяг допомоги в рамках механізму Ukraine Facility від ЄС на екстрені закупівлі газу для опалювального сезону 2025–2026 років сягнув 977 мільйонів євро.

Паралельно "Нафтогаз" зобов’язується реінвестувати суму, еквівалентну цьому фінансуванню, у проєкти з відновлюваної енергетики та декарбонізації, гарантуючи, що негайна енергетична безпека йде рука об руку зі спільними довгостроковими цілями «зеленого переходу», повідомили в Єврокомісії.

Закупівля газу

Група "Нафтогаз" у серпні 2025 года підписала угоду з ЄБРР про кредит у розмірі €500 млн на закупівлю газу.

Для забезпечення імпорту "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та ПриватБанк.

Також група "Нафтогаз" підписала кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 300 млн євро та на 127 млн євро. Кошти підуть на закупівлю газу для формування довгострокових запасів та забезпечення стабільного газопостачання під час зими.