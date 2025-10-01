"Нафтогаз" залучив 300 млн євро кредиту на закупівлю газу

Група "Нафтогаз" підписала кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 300 млн євро. Кошти підуть на закупівлю газу для формування довгострокових запасів та забезпечення стабільного газопостачання під час зими.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що це фінансування реалізується в межах Плану підтримки енергетики України, запровадженого ЄІБ, та забезпечується гарантією Європейської комісії в межах Ukraine Investment Framework (UIF).

"300 мільйонів євро від ЄІБ — це суттєва та практична підтримка, яка допоможе нам гарантувати енергетичну стійкість країни напередодні зими", - наголосив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

В межах цієї угоди "Нафтогаз" зобов'язується реінвестувати суму, еквівалентну кредиту Європейського інвестиційного банку, у проекти з відновлюваної енергетики та декарбонізації.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила на важливості угоди для енергетичної стійкості України.

"Завдяки цьому фінансуванню Україна зможе забезпечити запаси газу і стабільне постачання тепла цієї зими для домівок сотень тисяч людей, навіть в умовах постійних ворожих обстрілів. Також ця угода є продовженням переходу "Нафтогазу" до відновлюваних джерел енергії та декарбонізації. Це важливий крок до створення сучасної енергетичної системи та інтеграції України до Європейського Союзу", — зазначила Свириденко.

Закупівля газу

Група "Нафтогаз" у серпні підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про кредит у розмірі €500 млн на закупівлю газу.

Для проходження опалювального сезону 2025/2026 Міністерство енергетики планує накопичити 13,2 млрд грн до 1 листопада.

Більшість опитаних Delo.ua експертів вважає, що "Нафтогаз" має усі шанси встигнути накопичити запланований обсяг, але потребує до €1 млрд для додаткового імпорту газу, в тому числі на випадок, якщо доведеться імпортувати газ взимку.

Так, за оцінкою колишнього очільника "Оператора ГТС" Сергія Макогона, для того, щоб накопичити необхідні 13,2 млрд куб. м газу до 1 листопада, "Нафтогазу" необхідні кошти у розмірі €1 млрд, за які компанія зможе закупити 2 млрд куб. м газу. Крім того, компанії треба буде сформувати резерв коштів на зиму.

"Для зими потрібно мати резерв мінімум 700 млн доларів. Що дозволить купити від 1 до 1,5 млрд м3 газу залежно від ціни. Зазвичай взимку ціна значно дорожче. Наприклад, минулого літа "Нафтогаз" майже не імпортував, а взимку почав екстрений імпорт, але ціна вже була на 40-50% дорожче", — зауважив Макогон.

Для забезпечення імпорту "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та ПриватБанк. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.