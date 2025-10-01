"Нафтогаз" привлек 300 млн евро кредита на закупку газа

Группа "Нафтогаз" подписала кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 300 млн евро. Денежные средства пойдут на закупку газа для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного газоснабжения во время зимы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Нафтогаза".

Отмечается, что это финансирование реализуется в пределах План поддержки энергетики Украины, введенный ЕИБ, и обеспечивается гарантией Европейской комиссии в рамках Ukraine Investment Framework (UIF).

"300 миллионов евро от ЕИБ - это существенная и практическая поддержка, которая поможет нам гарантировать энергетическую устойчивость страны в преддверии зимы", - подчеркнул председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

В рамках этого соглашения "Нафтогаз" обязуется реинвестировать сумму, эквивалентную кредиту Европейского инвестиционного банка, в проекты по возобновляемой энергетике и декарбонизации.

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила важность соглашения для энергетической устойчивости Украины.

"Благодаря этому финансированию Украина сможет обеспечить запасы газа и стабильную поставку тепла этой зимой для домов сотен тысяч человек, даже в условиях постоянных вражеских обстрелов. Также это соглашение является продолжением перехода "Нафтогаза" к возобновляемым источникам энергии и декарбонизации. Это важный шаг к созданию современной энергетической системы и интеграции Украины", - сказал он.

Закупка газа

Группа "Нафтогаз" подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития кредита в размере €500 млн на закупку газа.

Для прохождения отопительного сезона 2025/2026 Министерство энергетики планирует накопить 13,2 млрд грн до 1 ноября.

Большинство опрошенных Delo.ua экспертов считают, что у "Нафтогаза" есть все шансы успеть накопить запланированный объем, но требует до €1 млрд для дополнительного импорта газа, в том числе на случай, если придется импортировать газ зимой.

Так, по оценке бывшего главы "Оператора ГТС" Сергея Макогона, для того чтобы накопить необходимые 13,2 млрд куб. м газа до 1 ноября, "Нафтогазу" необходимы средства в размере €1 млрд, за которые компания сможет закупить 2 млрд куб. м газа. Кроме того, компании нужно будет сформировать резерв средств на зиму.

"Для зимы нужно иметь резерв минимум 700 млн долларов. Что позволит купить от 1 до 1,5 млрд м3 газа в зависимости от цены. Обычно зимой цена значительно дороже. Например, прошлым летом "Нафтогаз" почти не импортировал, а зимой начал экстренный импорт, но цена уже была на 40-50% дороже", - отметил Макогон.

Для обеспечения импорта "Нафтогаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд. грн. от государственных банков Укргазбанк и ПриватБанк. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.