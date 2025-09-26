"Нафтогаз" ведет переговоры с американскими производителями о прямых поставках сжиженного газа

Государственная энергетическая компания "Нафтогаз" проводит переговоры с рядом американских производителей по поводу прямых контрактов на поставку сжиженного природного газа.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Около 10% импорта газа в Украину поступает из США в виде СПГ, покупаемого через польскую PKN Orlen. Прямые соглашения с производителями должны помочь диверсифицировать поставки и снизить зависимость от посредников.

"Нефтегаз" уже представил десять проектов в сферах добычи и энергоэффективности, которые могут стать первыми в рамках соглашения о ресурсах из США.

"Одним из ключевых источников поставок на сегодняшний день для нас является американский сжиженный газ. Этот проект мы реализуем в партнерстве с польским государственным концерном ORLEN. Это позволяет нам не только диверсифицировать поставки газа, но и усилить наше стратегическое сотрудничество", - отметил председатель правления "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Премьер-министр Юлия Свириденко планирует реализовать три из них до конца 2026 за счет международного финансирования.

Несмотря на российские удары, уничтожившие 42% ежедневной добычи, компания планирует импортировать в 2025 году около 5,8 млрд кубометров газа почти половину от необходимых объемов.

Вloomberg отмечает, что Украина владеет одними из крупнейших запасов газа в Европе. Нефтегаз надеется привлечь иностранные компании с опытом работы в кризисных регионах, чтобы увеличить добычу и обеспечить стабильность энергоснабжения.

В 2025 году компания вместе с польским государственным концерном ORLEN импортировала более 400 млн. куб. м американского сжиженного газа в Украине. В общей сложности законтрактовано 450 млн куб. м.

Напомним, недавно "Нефтегаз" заключил новый контракт с Orlen о поставках в Украину партии 140 млн куб. м сжиженного газа из США.