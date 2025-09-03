В США зафиксировали самый высокий в истории экспорт СПГ: какие страны стали крупнейшими покупателями

В августе 2025 года экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США достиг рекордного показателя — 9,33 млн тонн. Этот результат превысил предыдущий месячный рекорд в 9,25 млн тонн, установленный в апреле. Основными причинами стали выход предприятий по плановому техническому обслуживанию и стабильный рост производства на новом заводе Plaquemines.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

По данным финансовой компании LSEG, являющийся вторым по величине в США завод Plaquemines экспортировал в августе 1,6 млн тонн С ПГ, что составляет 17% от общего объема. Ожидается, что в сентябре его производство еще больше увеличится, поскольку все 18 производственных линий будут полностью запущены.

Основные направления экспорта

Европа остается крупнейшим покупателем американского С ПГ. В августе туда было поставлено 6,16 млн тонн, что составляет 66% от всего экспорта. Это случилось на фоне отсутствия значительной разницы в ценах с азиатским рынком.

Экспорт в страны Азии несколько снизился до 1,47 млн тонн и цены на газ в регионе также уменьшились.

На Африканском континенте Египет продолжает закупать Из ПГ в США, импортировав в прошлом месяце 0,57 млн тонн, чтобы удовлетворить внутренний спрос на фоне падения собственной добычи газа.

Экспорт в Латинскую Америку также снизился, поскольку регион активно закупает газ у Тринидада и Тобаго.

Кроме того, данные отслеживания судов LSEG показали, что 4% экспорта американского СПГ, или 0,37 миллиона тонн, не имели четких пунктов назначения, что указывает на его доступность для немедленных заказов.

Напомним, в июне сообщалось о том, что ЕС планирует запретить терминалам в Европе принимать российский сжиженный газ .