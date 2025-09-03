У США зафіксували найвищий в історії експорт ЗПГ: які країни стали найбільшими покупцями

У серпні 2025 року експорт зрідженого природного газу (ЗПГ) зі США сягнув рекордного показника — 9,33 млн тонн. Цей результат перевищив попередній місячний рекорд у 9,25 млн тонн, встановлений у квітні. Основними причинами стали вихід підприємств з планового технічного обслуговування та стабільне зростання виробництва на новому заводі Plaquemines.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

За даними фінансової компанії LSEG, завод Plaquemines, що є другим за величиною в США, експортував у серпні 1,6 млн тонн ЗПГ, що становить 17% від загального обсягу. Очікується, що у вересні його виробництво ще більше зросте, оскільки всі 18 виробничих ліній будуть повністю запущені.

Основні напрямки експорту

Європа залишається найбільшим покупцем американського ЗПГ. У серпні туди було поставлено 6,16 млн тонн, що становить 66% від усього експорту. Це відбулося на тлі відсутності значної різниці в цінах з азіатським ринком.

Експорт до країн Азії дещо знизився до 1,47 млн тонн і ціни на газ у регіоні також зменшились.

На Африканському континенті Єгипет продовжує закуповувати ЗПГ у США, імпортувавши минулого місяця 0,57 млн тонн, щоб задовольнити внутрішній попит на тлі падіння власного видобутку газу.

Експорт до Латинської Америки також знизився, оскільки регіон активно закуповує газ у Тринідаду і Тобаго.

Крім того дані відстеження суден LSEG показали, що 4% експорту американського ЗПГ, або 0,37 мільйона тонн, не мали чітких пунктів призначення, що вказує на його доступність для негайних замовлень.

