Зріджений газ з підсанкційного російського заводу Arctic LNG 2 вперше прибув у порт Китаю

танкер LNG
Arctic Mulan доставив зріджений російський газ в КНР. Фото: vesselfinder.com

Танкер Arctic Mulan з партією зрідженого природного газу з російського заводу Arctic LNG 2, який знаходиться під санкціями США, вперше пришвартувався до китайського терміналу Beihai LNG. Це свідчить про спроби Кремля розширити експорт палива до країн Азії попри міжнародні обмеження.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацю Вloomberg.

Російський завод потрапив під санкції США ще за часів правління президента Джо Байдена. Минулого року почав експортувати паливо на суднах тіньового, але жодне з них так і не пришвартувалося до імпортного терміналу, оскільки покупці боялися економічних наслідків.

Прибуття судна до терміналу у КНР, який належить компанії PipeChina, відбулося напередодні візиту президента Росії Путіна до Пекіна, який розпочнеться в неділю, 31 серпня.

Фахівці ринку вважають, що ця поставка може бути не просто комерційною угодою, а спробою Москви перевірити реакцію США на порушення санкцій. Крім того, такий крок  може відкрити двері для майбутнього російського експорту ЗПГ, а також змінити динаміку міжнародного ринку енергоресурсів.

Проєкт "Арктик СПГ-2", що належить російській компанії "Новатек", є ключовим для стратегії Кремля з потроєння експорту зрідженого природнього газу (ЗПГ) до 2030 року. Експорт до країн Азії дозволяє РФ компенсувати значне падіння експорту газу трубопроводами до Європи.

За даними аналітиків, минулого літа Arctic LNG 2 виробив вісім партій ЗПГ, але був змушений закритися в жовтні, оскільки не зміг знайти покупців, а навколо об'єкта почав накопичуватися сезонний лід. Натомість судна вивантажували паливо у сховища в Росії. Цього року завод завантажив п'ять суден, усі вони зараз прямують до країн Сходу

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз вимагатиме від енергетичних компаній надавати детальну інформацію про свої контракти з Росією на постачання газу в рамках майбутньої ініціативи щодо поетапної заборони імпорту російського газу.

Автор:
Тетяна Ковальчук