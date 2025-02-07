Словаччина знайшла спосіб, як імпортувати російський газ не через територію України

З 1 лютого словацька газова компанія SPP почала імпортувати російський газ до Словаччини через газопровід "Турецький потік". У квітні поставки мають збільшити вдвічі.

Про це повідомив голова правління SPP Войтех Ференч, пише TASR.

Він не називає точний обсяг поставок газу з РФ, але заявляє, що компанія має чинний контракт з російським "Газпромом" і Братислава сплачує менші транзитні збори, ніж в інших постачальників.

За словами керівника торгового відділу SPP Міхала Лаліка, Словаччині навіть за наявності відповідної угоди все одно доведеться імпортувати газ іншими маршрутами.

Він пояснив, що пропускної здатності трубопроводу через Угорщину, куди потрапляє російський газ із "Турецького потоку", недостатньо для покриття споживання.

Нещодавно стало відомо, що словацька компанія SPP створила дочірнє підприємство в Україні та отримала ліцензію на транспортування газу, що дозволяє їй транспортувати газ з Росії.

ЄС продовжить переговори з Україною про транзит газу

Європейська комісія продовжить переговори з Україною щодо постачання газу до Європи і включить до них Угорщину та Словаччину.

Україна готова розглянути можливість транзиту газу до Європейського Союзу, якщо на це буде запит від Європейської комісії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже домовилася з Азербайджаном про можливість транзиту його газу для європейських споживачів, зокрема в країни Східної Європи.

Він наголосив, що Україна ніколи не відмовляла в експорті газу – лише російського, аби не давати росіянам заробляти.

Нагадаємо, уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

Як підкреслили в Єврокомісії, зупинка транзиту російського газу територією України не вплинула ні на енергетичну безпеку країн - членів Європейського Союзу, ні на споживчі ціни на блакитне паливо на ринку.