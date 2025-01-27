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ЄС продовжить переговори з Україною про транзит газу: що пропонують

транзит газу
Фото: Freepik

Європейська комісія продовжить переговори з Україною щодо постачання газу до Європи і включить до них Угорщину та Словаччину. 

Про це йдеться у заяві дипломата ЄС, передає Reuters.

Як пише видання, у понеділок, 27 січня, відповідну заяву зачитали європейським послам перед зустріччю міністрів закордонних справ країн блоку, які підтримали продовження санкцій проти РФ на 6 місяців.

"Комісія готова продовжити обговорення з Україною щодо постачання до Європи через систему газопроводів в Україні. Комісія готова об'єднати Угорщину в цьому процесі разом зі Словаччиною", - йдеться в заяві Єврокомісії.

Reuters зауважує, що це було однією з умов Угорщини щодо продовження санкцій проти РФ, за поновлення яких мали проголосувати всі 27 держав - членів Євросоюзу.

Зеленський заявив про готовність забезпечити транзит газу до Європи

Президент Володимир Зеленський 25 січня заявив, що Україна готова налагодити транзит газу з Азербайджану, коли почує відповідний сигнал від Європи.

Зеленський розповів, що спілкувався щодо транзиту газу з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим на зустрічі у Швейцарії.

За його словами, на сьогодні видобуток газу в Азербайджані сягає близько 40 млрд кубів, з яких країна використовує приблизно 14-15 млрд кубів. Тож наразі експортні спроможності Азербайджану становлять близько 25 млрд кубів.

"Ми можемо використовувати й нашу інфраструктуру, якщо іншим країнам, зокрема, у Східній Європі, дійсно потрібен газ, а не потрібен російський газ", – сказав президент.

Він наголосив, що Україна ніколи не відмовляла в експорті газу – лише російського, аби не давати росіянам заробляти.

"Давати заробляти на своєму видобутку азербайджанцям – у нас прекрасні відносини – з задоволенням. Допомагати Словаччині й іншим країнам – з задоволенням. Якщо йдеться не про російський газ", – підкреслив Зеленський.

Він додав, що Україна може підписати відповідні контракти й швидко налагодити транзит газу.

Раніше повідомлялося, що Україна веде переговори з Азербайджаном про транзит газу до ЄС, проте є ризики що під виглядом азербайджанського через українську ГТС йтиме російський газ

Нагадаємо, уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему. 

Як підкреслили в Єврокомісії, зупинка транзиту російського газу територією України не вплинула ні на енергетичну безпеку країн - членів Європейського Союзу, ні на споживчі ціни на блакитне паливо на ринку.

Автор:
Світлана Манько