Рада міністрів ЄС продовжила санкції проти Росії ще на пів року

27 січня Рада міністрів Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити економічні санкції проти Росії ще на шість місяців. Дія попередніх обмежень мала завершитися 31 січня, але тепер вони будуть чинними до середини 2025 року.

Про рішення повідомила Високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

"Європа виконує: міністри закордонних справ ЄС щойно погодилися знову продовжити санкції проти Росії. Це й надалі позбавлятиме Москву доходів для фінансування війни. Росія повинна заплатити за шкоду, яку вони завдаютьСанкції спрямовані на обмеження доступу Росії до фінансових ресурсів, сучасних технологій і критично важливих товарів", - написала вона.

Кількома годинами раніше Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав, що 16-й пакет санкцій проти РФ має бути ухвалений найближчим часом.

"Сьогодні я виступав на Раді ЄС із закордонних справ, наголошуючи на необхідності посилення санкцій проти Росії. Нинішні санкції мають бути продовжені, а 16-й пакет має надійти найближчим часом і бути сильним. Позиція США щодо санкцій чітка. ЄС також має діяти рішуче", - йдеться в його пості.

Угорщина пішла на поступки

Угорщина, яка раніше висловлювала занепокоєння щодо впливу санкцій на енергетичну безпеку країни, погодилася підтримати рішення ЄС.

За даними Politico, Будапешт домігся включення до заяви ЄС пункту про врахування енергетичних інтересів країн-членів.

Згідно з повідомленням, сьогодні посли Євросоюзу зібралися на екстрене засідання вранці 27 січня, щоб обговорити остаточні деталі рішення. Воно було офіційно затверджене на зустрічі міністрів закордонних справ, яка відбулася того ж дня в Брюсселі.

Очікується, що в офіційній заяві будуть викладені запобіжні заходи, які дозволять країнам ЄС мінімізувати вплив санкцій на власну економіку, зокрема у сфері енергетики.

Нагадаємо, 24 січня прем'єр-міністр Віктор Орбан знову загальмував процес продовження санкцій ЄС проти Росії і закликав Євросоюз натиснути на Україну, щоб та відновила транзит російського газу до Європи, після того як Київ відмовився відновлювати постачання на початку року.

Не дивлячись на припинення транзиту російського газу, Україна запропонувала Угорщині компроміс. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий підписати угоду про постачання азербайджанського газу в Угорщину і Словаччину, за умови, що Москва не матиме з цього вигоди.

Тому рішення Угорщини блокувати санкції викликало обурення серед партнерів по ЄС, оскільки для продовження санкцій потрібна одностайна підтримка всіх 27 країн-членів. Будапешт уже раніше затягував процес санкційного оновлення, що викликає дедалі більше занепокоєння в Брюсселі.