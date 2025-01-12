Єврокомісія розпочне консультації щодо 16-го пакету санкцій проти Росії

14 січня Європейська комісія планує розпочати консультації з країнами-членами ЄС стосовно 16-го пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляє RMF FM, посилаючись на дипломатичні джерела.

У вівторок відбудуться так звані "confessionals" — неформальні консультації між Єврокомісією та державами-членами. Під час цих зустрічей посли країн ЄС представлять свої пропозиції, застереження та очікування щодо нового пакету санкцій.

Згідно з повідомленням, Польща, яка нині головує в ЄС, прагне, щоб новий пакет був ухвалений до третьої річниці початку війни в Україні — 24 лютого.

На основі зібраної інформації Єврокомісія розробить остаточну пропозицію, яка потребуватиме одностайної підтримки всіх держав ЄС.

Очікується, що остаточний проєкт санкцій буде представлений наприкінці січня або на початку лютого, зазначила журналістка RMF FM Катажина Шиманська-Боргінон.

Польща, як головуюча країна, відіграє ключову роль у координації консультацій і сприянні пошуку компромісів між країнами-членами. Водночас переговори обіцяють бути складними.

Значними перешкодами можуть стати позиції Словаччини та Угорщини, які раніше проявляли скептичне ставлення до посилення санкцій.

Новий пакет санкцій спрямований на посилення тиску на Росію через її військову агресію проти України. Він може включати додаткові економічні, фінансові та індивідуальні обмеження, залежно від пропозицій і домовленостей між країнами-членами.

Згідно з повідомленням, деталі 16-го пакету стануть відомі після завершення консультацій та представлення пропозицій Єврокомісією.

Нагадаємо, 11 грудня посли країн-членів Європейського Союзу досягли згоди щодо запровадження 15-го пакета санкцій проти Росії у зв’язку з її агресією проти України. Ухвалений у грудні під головуванням Угорщини, був розкритикований за слабкість. Він здебільшого стосувався боротьби з обходом санкцій і включав санкції проти російського "тіньового флоту" та окремих осіб із "чорного списку".