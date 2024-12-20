Країни G7 можуть переглянути цінове обмеження на російську нафту

Країни "Великої сімки" (G-7) планують посилити обмеження для продажу російської нафти, щоб зменшити здатність РФ фінансувати війну проти України. Одним із способів, який розглядається, є зниження цінового ліміту з поточних $60 за барель до близько $40.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що країни G7 обговорюють різні варіанти посилення нафтових обмежень проти Росії – від повної заборони на обробку російської нафти до зниження цінового порогу з нинішніх 60 доларів до приблизно 40 доларів за барель.

Цінове обмеження мало на меті зменшити доходи Росії від продажу нафти, уникаючи при цьому різкого зростання світових цін. Однак з огляду на прогнози надлишку нафти у 2025 році, як пише видання, союзники України готові до рішучіших дій.

Водночас країни G7 намагаються збалансувати можливі економічні наслідки нових заходів із такими факторами, як морська безпека. Деякі вважають, що торгівля виграє, якщо Москва користуватиметься послугами більш надійних операторів.

За інформацією джерел агентства, обговорення заходів триває і консенсусу щодо наступного кроку поки немає.

Стеля цін на російську нафту

Як відомо, у грудні 2022 року G7, Європейський Союз та Австралія почали обмежувати ціну на нафту, яка постачається морським транспортом з Росії. "Стелю" встановили на рівні 60 доларів за барель.

У Мінфіні США тоді зазначали, що такий крок має обмежити доходи, які Росія отримує для фінансування війни проти Україні, й одночасно зберегти надійне постачання нафти на світові ринки. В українському ж уряді взагалі виступали за зменшення цього ліміту до 45 чи навіть до 30 доларів за барель.

Натомість, як зазначало восени минулого року видання Financial Times, Росії вдалося уникнути впливу обмежень на більшу частину нафтового експорту. Зокрема, в серпні 2023 року майже 75% всіх морських поставок російської сирої нафти проходили в обхід західної системи перевезень та страхування.

Втім, за даними CREA (Центру досліджень енергетики та чистого повітря), Росія протягом року після введення "стелі цін" на нафту все ж недоотримала близько 34 млрд євро, що знизило її доходи від експорту цього палива на 14%. Натомість країна-агресорка продавала нафту вище цієї максимальної ціни, одночасно збільшуючи обсяги експорту покупцям, які не запроваджували проти неї санкції.