Страны G7 могут пересмотреть ценовые ограничения на российскую нефть

Страны "Большой семерки" (G-7) планируют ужесточить ограничения на продажу российской нефти, чтобы уменьшить способность РФ финансировать войну против Украины. Одним из рассматриваемых способов является снижение ценового лимита с текущих $60 за баррель до около $40.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что страны G7 обсуждают разные варианты усиления нефтяных ограничений против России – от полного запрета на обработку российской нефти до снижения ценового порога с нынешних 60 долларов до 40 долларов за баррель.

Ценовое ограничение имело целью уменьшить доходы России от продажи нефти, избегая при этом резкого роста мировых цен. Однако, учитывая прогнозы излишка нефти в 2025 году, как пишет издание, союзники Украины готовы к более решительным действиям.

В то же время страны G7 пытаются сбалансировать возможные экономические последствия новых мер с такими факторами, как морская безопасность. Некоторые считают, что торговля выигрывает, если Москва будет использовать услуги более надежных операторов.

По информации источников агентства, обсуждение мер продолжается и консенсуса относительно следующего шага пока нет.

Потолок цен на российскую нефть

Как известно, В декабре 2022 года G7, Европейский Союз и Австралия начали ограничивать цену на нефть , поставляемую морским транспортом из России. "Потолок" установили на уровне 60 долларов за баррель.

В Минфине США тогда отмечали, что такой шаг должен ограничить доходы, которые Россия получает для финансирования войны против Украины, и одновременно сохранить надежные поставки нефти на мировые рынки. В украинском же правительстве вообще выступали за уменьшение этого лимита до 45 или даже до 30 долларов за баррель.

Как отмечало осенью прошлого года издание Financial Times, России удалось избежать влияния ограничений на большей части нефтяного экспорта. В частности, в августе 2023 года почти 75% всех морских поставок российской сырой нефти проходили. в обход западной системы перевозок и страхования .

Впрочем, по данным CREA (Центра исследований энергетики и чистого воздуха), Россия в течение года после введения "потолка цен" на нефть все же недополучила около 34 млрд евро, что снизило ее доходы от экспорта этого топлива на 14%. В то же время страна-агрессорка продавала нефть выше этой максимальной цены, одновременно увеличивая объемы экспорта покупателям, не вводившим против нее санкции.