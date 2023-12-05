Год с "потолком" цен. Доходы РФ от экспорта нефти снизились на 14%

Россия в течение года после введения "потолка цен" на нефть недополучила около 34 млрд евро, что снизило ее доходы от экспорта этого топлива на 14%. Об этом сообщает CREA (Центр исследований энергетики и чистого воздуха).

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Отмечается, что в первом полугодии 2023 года санкции оказали существенное влияние на доходы РФ от экспорта нефти и на пике составляли 180 млн евро в день.

Однако правительства стран Большой семерки и Европейского Союза не смогли обеспечить соблюдение норм и усилить ограничение цен. Это позволило России продавать свою нефть выше максимальной цены, одновременно увеличивая объемы экспорта покупателям, которые не ввели санкции.

Кроме того, нефтепродукты, переработанные из российской сырой нефти, легально ввозятся в страны, где установлены предельные цены.

CREA отмечает, что члены G7 и ЕС сохраняют контроль за экспортом российской нефти, но не используют его. В октябре 48% грузов российской нефти были перевезены танкерами, которые принадлежат или застрахованы в этих странах.

Как указывают в Центре, усилить влияние санкций могут:

более строгое правоприменение в отношении танкеров и страхования;

снижение уровня граничных цен;

устранение лазейки касательно нефтепереработки;

ограничения касательно увеличения мощностей и деятельности "теневых" танкеров.

Санкции против России: "потолок" цен на нефть

В декабре 2022 года G7, Европейский Союз и Австралия начали ограничивать цену на нефть, поставляемую морским транспортом из России. "Потолок" установили на уровне 60 долларов за баррель.

В Министерстве финансов США тогда отмечали, что такой шаг должен ограничить доходы, которые Россия получает для финансирования войны против Украины, и одновременно сохранить надежные поставки нефти на мировые рынки.

А в украинском правительстве выступали за уменьшение лимита до 45 или даже до 30 долларов за баррель.

Financial Times отмечало, что России удалось избежать ограничений на бóльшую часть нефтяного экспорта. В частности, в августе 2023 года почти 75% всех морских поставок российской сырой нефти проходили без западного страхования, которое используется для ограничения цены на топливо из страны-агрессора.