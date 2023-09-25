Россия экспортирует большую часть нефти без ограничений G7 на цену, – FT

России удалось избежать ограничений “Большой семерки” на большую часть нефтяного экспорта: в августе почти 75% всех морских поставок российской сырой нефти проходили без западного страхования, которое используется для ограничения цены на топливо из страны-агрессора.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что этот показатель в последний месяц лета был примерно на 50% больше, чем весной.

"Рост говорит о том, что Москва становится все более умелой в обходе ограничений, что позволяет ей продавать больше своей нефти по ценам ближе к международным рыночным", – говорится в материале.

По данным Киевской школы экономики (KSE), рост цен на нефть, происходящий с июля, в сочетании с успехом России в уменьшении скидки на ее топливо означает, что доходы страны от продажи нефти в 2023 году, вероятно, будут по меньшей мере на 15 млрд долларов выше, чем могли бы.

"Это изменение является двойным ударом для усилий Запада, которые направлены на ограничение доходов России от продажи нефти", – указывает FT.

Журналисты пишут, что рост доли российской нефти, продающейся за пределами лимита, совпал с сильным ростом цен на нефть, которые на днях впервые за 13 месяцев превысили отметку в 95 долларов за баррель.

"Несмотря на то, что российский нефтяной сектор все еще сталкивается с рядом серьезных проблем, включая заявления о дефиците на внутреннем рынке нефтепродуктов и общем падении объемов экспорта, показатели свидетельствуют о том, что в военную копилку Кремля будет поступать больше доходов от продажи нефти", – добавило издание.

Санкции против России: "потолок" цен на нефть

В декабре 2022 года G7, Европейский Союз и Австралия начали ограничивать цену на нефть, поставляемую морским транспортом из России. "Потолок" установили на уровне 60 долларов за баррель.

В Министерстве финансов США тогда отмечали, что такой шаг должен ограничить доходы, которые Россия получает для финансирования войны против Украины, и одновременно сохранить надежные поставки нефти на мировые рынки.

А в украинском правительстве выступали за уменьшение лимита до 45 или даже до 30 долларов за баррель.

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