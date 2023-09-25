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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Росія експортує більшу частину нафти без обмежень G7 на ціну, – FT

Нафта, видобуток
Нафта. Фото: Depositphotos

Росії вдалося уникнути обмежень "Великої сімки" на більшу частину нафтового експорту: в серпні майже 75% всіх морських поставок російської сирої нафти проходили без західного страхування, яке використовується для обмеження ціни на паливо з країни-агресорки.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що цей показник в останній місяць літа був приблизно на 50% більшим, ніж навесні. 

"Зростання говорить про те, що Москва стає все більш вмілою в обході обмежень, що дозволяє їй продавати більше своєї нафти за цінами, ближчими до міжнародних ринкових", – йдеться в матеріалі.

За даними Київської школи економіки (KSE), зростання цін на нафту, яке відбувається з липня, в поєднанні з успіхом Росії у зменшенні знижки на її паливо означає, що доходи країни від продажу нафти у 2023 році, ймовірно, будуть щонайменше на 15 млрд доларів вищими, ніж могли б.

"Ця зміна є подвійним ударом для зусиль Заходу, спрямованих на обмеження доходів Росії від продажу нафти", – вказує FT.

Журналісти пишуть, що зростання частки російської нафти, яка продається за межами ліміту, співпало з сильним зростанням цін на нафту, які днями вперше за 13 місяців перевищили позначку в 95 доларів за барель.

"Попри те, що російський нафтовий сектор все ще стикається з низкою серйозних проблем, включаючи заяви про дефіцит на внутрішньому ринку нафтопродуктів і загальне падіння обсягів експорту, показники свідчать про те, що до військової скарбнички Кремля буде надходити більше доходів від продажу нафти", – додало видання.

Санкції проти Росії: "стеля" цін на нафту

У грудні 2022 року G7, Європейський Союз та Австралія почали обмежувати ціну на нафту, яка постачається морським транспортом з Росії. "Стелю" встановили на рівні 60 доларів за барель.

У Міністерстві фінансів США тоді зазначали, що такий крок має обмежити доходи, які Росія отримує для фінансування війни проти Україні, й одночасно зберегти надійне постачання нафти на світові ринки.

А в українському уряді виступали за зменшення ліміту до 45 чи навіть до 30 доларів за барель.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Артем Ющенко