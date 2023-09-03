РФ втратила головного покупця своєї нафти

Індія, найбільший покупець російської нафти, який забирав кожен другий барель, який танкери вивозили з портів РФ, має намір різко скоротити закупівлі.

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Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що міністр енергетики Індії Хардеп Пурі заявив, що залежність Індії "від нафти з Росії буде суттєво зменшена".

За його словами, індійські НПЗ, які після початку війни більш ніж у 40 разів збільшили закупівлі в РФ та забезпечували ними половину всього нафтового імпорту, переходитимуть на барелі з Близького Сходу.

Як зауважив Пурі, ціни на нафту з країн Перської Затоки "стали значно привабливішими".

Російська нафта подорожчала після того, як лідер країни-агресора РФ Володимир Путін вирішив відмінити знижку для Індії. Середня ціна реалізації нафти сорту Urals, за даними Мінфіну РФ, склала $64,37 за барель і перевищила цінову стелю країн G7, хоча ще на початку року коштувала близько $50, а наприкінці минулого — лише трохи більше $40.

Крім того, влада Індії проінструктувала нафтопереробні заводи про необхідність суворо дотримуватися санкцій Заходу щодо Росії.

"Ми на ринку сьогодні, і ми купуватимемо в будь-кого", – , підкреслив Пурі.

Як пише видання, попит на російську нафту в Індії вже падає. За даними Kpler, обсяги поставок знижуються три місяці поспіль і в червні впали до мінімуму за 7 місяців - 1,6 млн. барелів на день. Порівняно з рекордами, показаними у травні (2,2 млн барелів на добу), імпорт із РФ обвалився більш ніж на чверть.

Російську нафту Індія замінює саудівською. Наразі постачання з найбільшого нафтовидобувача в ОПЕК зросли на 63%, до 863 тисяч барелів на день.

Зауважимо, що рекордних позначок сягнув імпорт російської нафти до Індії у квітні. А за 2022 рік країні заощадила близько 5 мільярдів доларів внаслідок закупівлі підсанкційної сирої нафти з Росії. Тоді як у 2021 році російська нафта становила лише 2% річного імпорту нафти в Індію.

В ЄС закликали обмежити імпорт індійського палива, виготовленого з російської нафти, адже таким чином країна-агресор РФ продовжує отримувати доходи від продажу енергоресурсів.

Минулого року Росія також була другим за величиною постачальником сирої нафти в Китай, поставивши 86,2 мільйона тонн. До цього лідирувала Саудівська Аравія, яка продала 87,49 млн тонн сирої нафти протягом року.