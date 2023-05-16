В ЄС закликали обмежити імпорт індійського палива, виготовленого з російської нафти

Європейський Союз повинен обмежити імпорт пального з Індії, виготовленого із російської нафти, адже таким чином країна-агресор РФ продовжує отримувати доходи від продажу енергоресурсів.

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, пише Reuters.

За його словами, він підніме це питання з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром під час зустрічі.

"Якщо дизельне паливо чи бензин потрапляє в Європу з Індії та виробляється з російської нафти, це, безумовно, є обходом санкцій, і країни-члени повинні вжити заходів", - сказав головний дипломат ЄС.

Він наголосив, що не проти того, що Індія купує російську нафту.

"Але якщо вони використовують це, щоб бути центром, де російська нафта переробляється, а побічні продукти продаються в ЄС, то ми повинні діяти", - підкреслив Боррель.

На його думку, будь-який механізм, щоб зупинити потік російської нафти, повинен бути реалізований національною владою. Він припустив, що ЄС може націлитися на покупців індійських нафтопродуктів, які виготовляються з російської сирої нафти.

Минулого року Індія стала найбільшим покупцем російської нафти після вторгнення Москви в Україну 24 лютого 2022 року. Доступ до дешевої російської нафти збільшив виробництво та прибуток індійських нафтопереробних заводів, що дало їм змогу конкурентоспроможно експортувати нафтопродукти до Європи та зайняти більшу частку ринку.

Індійські нафтопереробники, які раніше рідко купували російську нафту через високі транспортні витрати, імпортували 970 000-981 000 барелів на добу в 2022/23 фінансовому році (квітень-березень), що становить більше п'ятої частини загального імпорту палива в країні.

Найбільший російський виробник нафти "Роснефть" і провідна індійська нафтопереробна компанія Indian Oil Corp також підписали строкову угоду про суттєве збільшення та диверсифікацію сортів нафти, що постачаються до Індії.

До вторгнення Росії в Україну Індія зазвичай експортувала в Європу в середньому 154 000 барелів на добу дизельного та авіаційного палива.

Наразі Індія відправляє до Європи близько 360 тисяч барелів нафтопродуктів на добу. Водночас країна щодня купляє понад 2 млн барелів російської сирої нафти. Тобто російська нафта продовжує заправляти автомобілі європейців, але тепер завдяки Індії.

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