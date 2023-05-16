В ЕС призвали ограничить импорт индийского топлива, произведенного из российской нефти

Европейский Союз должен ограничить импорт горючего из Индии, произведенного из российской нефти, ведь таким образом страна-агрессор РФ продолжает получать доходы от продажи энергоресурсов.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, пишет Reuters.

По его словам, он поднимет этот вопрос с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром во время встречи.

"Если дизельное топливо или бензин попадает в Европу из Индии и производится из российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций, и страны-члены должны принять меры", - сказал главный дипломат ЕС.

Он подчеркнул, что не против того, что Индия покупает российскую нефть.

"Но если они используют это, чтобы быть центром, где российская нефть перерабатывается, а побочные продукты продаются в ЕС, мы должны действовать", - подчеркнул Боррель.

По его мнению, любой механизм, чтобы остановить поток российской нефти, должен быть реализован национальными властями. Он предположил, что ЕС может нацелиться на покупателей индийских нефтепродуктов, производимых из российской сырой нефти.

В прошлом году Индия стала самым крупным покупателем российской нефти после вторжения Москвы в Украину 24 февраля 2022 года. Доступ к дешевой российской нефти увеличил производство и прибыль индийских нефтеперерабатывающих заводов, что позволило им конкурентоспособно экспортировать нефтепродукты в Европу и занять большую долю рынка.

Индийские нефтепереработчики, ранее редко покупавшие российскую нефть из-за высоких транспортных расходов, импортировали 970 000-981 000 баррелей в сутки в 2022/23 финансовом году (апрель-март), что составляет более пятой части общего импорта топлива в стране.

Крупнейший российский производитель нефти "Роснефть" и ведущая индийская нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corp также подписали срочное соглашение о существенном увеличении и диверсификации сортов нефти, поставляемых в Индию.

До вторжения России в Украину Индия обычно экспортировала в Европу в среднем 154 000 баррелей в день дизельного и авиационного топлива.

В настоящее время Индия отправляет в Европу около 360 тысяч баррелей нефтепродуктов в сутки. В то же время страна ежедневно покупает более 2 млн баррелей российской сырой нефти. То есть, российская нефть продолжает заправлять автомобили европейцев, но теперь благодаря Индии.

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