Россияне обходят эмбарго на нефть и нефтепродукты. Удастся ли ЕС закрыть пробелы в санкциях?

За то время, пока действуют санкции на нефть и нефтепродукты, россиянам удалось перенаправить свои экспортные потоки, чтобы не потерять объемы добычи. И хотя выручка Кремля от экспорта углеводородов значительно сократилась, россияне, несмотря на эмбарго, продолжают поставлять свою нефть в ЕС. Сейчас в Евросоюзе задумались над тем, чтобы прикрыть лазейки, позволяющие россиянам обходить санкции.

Санкции против российской нефти и нефтепродуктов чрезвычайно болезненны для Кремля из-за зависимости российского бюджета от нефтегазовых доходов . Из-за санкций за январь-апрель 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нефтегазовые доходы российского бюджета снизились на 52% . Через первый квартал 2023 года дефицит российского бюджета составил 2,4 трлн рублей (28,9 млрд долларов), а за январь-апрель этот показатель увеличился еще на 1 трлн рублей до 3,4 трлн рублей (около 42,7 млрд долларов) .

Теперь, чтобы финансировать войну в Украине Кремль и одновременно покрывать дефицит бюджета, Кремль распродает свой постепенно сокращающийся фонд национального благосостояния. Хотя россияне утверждают обратное и рапортуют о постепенном увеличении Фонда в рублях в марте и в апреле такая динамика объясняется главным образом спекулятивным ростом стоимости неликвидной части фонда (как, например акций российского Сбербанка), а также стремительной девальвацией российского рубля в апреле.

Пытаясь смягчить удар для своей экономики, а также сохранить объемы добычи нефти россияне пытаются диверсифицировать свой экспорт, а также обойти санкции и ценовые ограничения с помощью схем реэкспорта в третьи страны, а также "теневого флота", который Россия сформировала перед тем как нефтяное эмбарго вступило в действие.

Для Украины и ее союзников чрезвычайно важно максимально обескровить государство-агрессора. Поэтому в новом пакете санкций, который сейчас активно обсуждается в кабинетах Брюсселя среди других пунктов, таких как запрет экспорта определенных групп товаров в страну агрессора и долгосрочный отказ от российского газа идет речь и об ужесточении уже действующих санкций, в частности, о запрете заходить в порты ЕС судам. которые помогают Кремлю избегать санкций.

Это может стать достаточно болезненным ударом для греческих судовладельцев, которые являются лидерами по вывозу российских нефти из черноморских портов, а также помогают россиянам избегать санкций, проводя перевалку нефти в территориальных водах Греции . В том случае, если такие ограничения введут в действие, я контроль за соблюдением санкции будет ужесточен, россияне снова потеряют значительную часть своих нефтегазовых доходов, а способность Кремля вести захватническую войну в Украине снизится еще больше.

Россия нарушает эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов в ЕС

Согласно исследованию мониторинговой группы BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований, экспорт российских нефтепродуктов в феврале 2023 года уменьшился к предыдущему месяцу на 7,8%. Однако уже в марте экспорт существенно вырос на 21,5% и составил 3,6 млн тонн. Показатели марта 2023 превышают все ежемесячные объемы за последние 12 месяцев, кроме декабря 2022 года.

Такой рост произошел в результате одновременного действия 2-х факторов: сохранение нарушений эмбарго на экспорт в страны ЕС и G7 на 738 тыс. тонн, а также рост экспорта в страны, не вводившие санкции, на 748 тыс. тонн. В то же время доля стран "ЕС+" в экспорте российских нефтепродуктов из портов Черного и Азовского морей за время войны сократилась с 71.1% в мае 2022 года до 20.3% в марте 2023 года.

"Турция в марте 2023 года продолжает удерживать абсолютное лидерство по показателям морского импорта нефтепродуктов из России - 44% от общего объема и 55,3% от объема экспорта в страны, которые не вводили эмбарго", - говорится в исследовании.

При этом 52,9% объемов экспортируемых в нарушение эмбарго в страны ЕС+ российских нефтепродуктов в марте 2023 года перевозились танкерами греческих судовладельцев. Греческие судовладельцы также перевезли наибольшую долю российских нефтепродуктов, экспортированных в страны, не присоединившиеся к эмбарго – 29.8%. С учетом судовладельцев из Германии, США, Монако и Швейцарии, этот объем превышает 1/3 и составляет 1,065,882 тонн или 36.8%.

В институте "Черноморских стратегических исследований" также обнаружили , что за февраль было зафиксировано 11, а в марте уже 17 танкеров, нарушавших эмбарго на поставки нефтепродуктов в страны ЕС. 16 танкеров принадлежали судовладельцам из Греции, а один из Италии.

Обычно речь шла о рейдовой перевалке с судна на судно, осуществлявшемся в территориальных водах Греции. Однако имелись факты и прямых поставок российских углеводородов в нарушение санкций. Так, танкер MARINER A, принадлежащий греческим судовладельцам, 1 марта отчалил с российскими нефтепродуктами из порта Новороссийск, а 28 марта разгрузился в порту Уилмингтон в США. Еще один танкер MRC BELIZ, принадлежащий турецким судовладельцам, в марте вышел из Новороссийска, а уже в апреле отгружался во французском порту Руан.

Аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко говорит, что неоднократно обнаруживал выходящие из Российских портов суда, загружали перевозившие в Турцию российские нефтепродукты. А затем после промывки резервуаров в море заходили в порты устья Дуная под загрузку украинского масла.

"Здесь все вроде бы законно, и у наших таможенников нет никаких инструментов, чтобы ограничить прием в наших портах судов, которые помогают государству-агрессору продавать свои нефтепродукты", - говорит Сиренко.

Он отмечает, что сфера морских перевозок требует достаточно значительных инвестиций, поскольку стоимость одного танкера может достигать десятков миллионов долларов. При этом ЕС является достаточно маржинальным рынком с точки зрения морской логистики. Поэтому запреты входить в порты ЕС судам, которые были замечены в перевозке российских нефти и нефтепродуктов в обход санкций, может стать достаточно болезненным ударом для судовладельцев.

Товаропоток российских нефти и нефтепродуктов может снизиться на 50%

Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group Роман Ницович рассказывает, что в настоящее время действует правило предельных цен на поставки нефти и нефтепродуктов из России в третьи: если конечная стоимость ниже установленных предельных цен, то компании из ЕС могут предоставлять услуги по страхованию, перевозке и портовым услугам.. Также ограничения не распространяются на нефть и нефтепродукты из Казахстана, которая может отгружаться в том же порту Новороссийск.

“Не все поставщики услуг из ЕС добросовестно выполняют установленные ограничения. Фиксировалось предоставление таких услуг перевозчикам российской нефти даже без проверки по какой цене нефть и нефтепродукты идут в третьи страны. Соответственно, сейчас речь идет о том, чтобы устранить лазейки, которые позволяли россиянам обходить предельные цены”, - говорит Ницович.

Он отмечает, что в случае принятия такого решения ЕС может существенно усложнить россиянам логистику. Из-за запрета на доступ в Европейские порты судна, перевозящие российские нефть и нефтепродукты начнут работать с портами других стран, не являющимися членами “коалиции низких цен”.

“Российскую нефть перевозит и теневой флот, состоящий преимущественно из старых судов, к которым есть вопросы с точки зрения экологии . Очевидно, страхователи и порты будут обращать внимание и на то, из какой страны судно происходит, где зарегистрировано и в каком оно техническом состоянии”, - говорит Ницович.

Ведущий эксперт Центра Разумкова Максим Белявский рассказывает, что сейчас значительный объем нефти и нефтепродуктов переваливают в экономической зоне Греции, поэтому новый пакет санкций должен сузить возможность государства-агрессора поставлять углеводороды как на рынок ЕС, так и на рынки других стран.

Но нужно понимать, что с внедрением таких санкций россияне могут использовать для перевалки своей нефти другие страны. В частности, речь идет о странах Африки, в которых до полномасштабной войны действовал так называемый ПВК "Вагнера". Однако, я считаю, что как бы они в дальнейшем не искали новые экономические зоны и причали товаропоток, который шел через греческие острова после принятия этого пакета сократится на 50%. И соответственно, россияне будут получать меньше денег. Хотя, конечно, жаль, что этот пакет санкций внедряется с опозданием”, - говорит Белявский.