Самое страшное впереди. Как просела экономика России за год войны

Жесткие санкции Западных стран, без сомнения, ударили по экономике России. В январе Кремль из-за потерь нефтегазовой сверхприбыли был вынужден продавать юани на Московской бирже. Кроме того, санкции существенно ограничили доступ России к технологиям, а российские олигархи теряют активы. За год войны в Украине экономика России пострадала не столь сильно, как рассчитывали Украина и ее союзники. А санкции будут иметь отложенный во времени эффект, поэтому самое страшное для россиян еще впереди. Но сможет ли резкое обеднение страны и ее население остановить имперские амбиции диктатора?

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Год назад Россия начала полномасштабную войну против Украины, которая в гибридной форме длилась с 2014 года. Кремль готовился к этой войне. Перед началом вторжения россияне сформировали значительные финансовые резервы и спровоцировали в Европе энергетический кризис в результате которого цены на газ несколько раз побили исторические рекорды . До начала полномасштабной войны в Украине россияне контролировали 40% европейского газового рынка, что давало им мощный рычаг влияния на европейскую политику. А достройка и запуск газопровода "Северный поток-2" должно было усилить это влияние.

Путин рассчитывал, что контролируя поставки такого важного ресурса, как газ, он сможет влиять на благосостояние населения стран ЕС, а значит и на их власть, которая в отличие от него зависима от электората. Однако, несмотря на надежду диктатора, лидеры ЕС поддержали Украину в финансовом и военном плане, а также ввели санкции против России в ответ на вторжение. Газовый шантаж россиян длился все лето , но к началу отопительного сезона Европе удалось диверсифицировать поставки газа , а газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", символизировавшие власть Кремля над европейской энергетикой, были взорваны . Таким образом, за год войны Кремль потерял влияние на политику ЕС.

Кроме того, сразу после вторжения западные страны ввели против России санкции. Так, США, ЕС и другие союзники почти сразу после вторжения ввели против агрессора санкции . Однако, несмотря на это, страны ЕС в течение года продолжали покупать российские энергоресурсы, поэтому за полгода в условиях сверхвысоких цен россияне заработали больше, чем потратили на войну . Ограничить сверхдоходы Кремля удалось лишь в конце года эмбарго и ограничением цены на нефть . Из - за эмбарго на нефть и потери европейского газового рынка уже в январе нефтегазовые доходы кремля упали вдвое .

Кроме этого важным фактором, влияющим на российскую экономику, является выход оттуда западных компаний. Сразу после войны крупные компании заявили о сворачивании инвестиций и выходе из России. По состоянию на январь 2023 года из 1400 компаний ЕС и G7 реально покинуло лишь 9% . Однако выход отдельных компаний, таких крупной четверки нефтесервисных компаний или довольно серьезным ударом по российской экономике. Так же как негативный эффект может повлечь за собой массовая эмиграция после войны и объявления мобилизации.

Для любой страны ведущей войну крайне важна способность эту войну финансировать. Поэтому для нас в условиях войны крайне важно если и не развалить врага экономически, то хотя бы ослабить его.

После нефтяного эмбарго

Доходная часть российского бюджета еще со времен СССР сильно зависит от так называемых "нефтегазовых доходов". Официально российский минфин включает в этот срок поступление от налога на добычу полезных ископаемых , налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, а также акциз от нефтяного сырья, отправленного на переработку. Неофициально российские деловые СМИ добавляют сюда корпоративные налоги нефтегазовых гигантов (лидерство в налоговых отчислениях в бюджет РФ вот уже 20 лет занимают нефтегазовые гиганты), НДС, дивиденды от государственных компаний (две трети дивидендов в бюджет РФ поступают именно от компаний, ).

В 2021 году зависимость российского бюджета от нефтегазовых доходов оценивалась в 37%. А уже в 2022 году на фоне энергетического кризиса и сверхвысоких цен на газ доля нефтегазовых доходов выросла до 51%. В условиях, когда цены на российскую нефть низкие, а расходы высокие, может случиться так, что дефицит российского бюджета вырастет, а агрессор окажется в затруднительном положении . Готовясь к нефтяному эмбарго из ЕС россияне диверсифицировали экспорт в Китай и Индию, а также организовали "теневой флот", позволивший им продавать нефть в обход санкции . Но это не спасло Кремль и в январе нефтегазовые доходы россиян упали вдвое . Чтобы компенсировать потери, Кремль был вынужден продавать валютные резервы.

Из-за полномасштабной войны добыча углеводородов в России несколько сократилась как и нефтегазовые доходы Кремля

Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group Роман Ницович говорит, что в будущем возможно дальнейшее исчерпание финансовых ресурсов, которые россияне накопили, а также сокращение добычи углеводородов из-за нехватки спроса.

Российский бюджет сильно зависит от нефтегазовых доходов, поэтому их ограничения являются ключевым фактором, который будет влиять на экономику агрессора.

“Что касается газа, то россияне много говорили о внутреннем рынке, интенсивной газификации регионов и планах строительства трубопроводов в сторону Китая. Однако на практике я не думаю, что это может быть быстро реализовано. Что касается нефти, то они сами заявили о том, что будут сокращать добычу и консервировать месторождения. Утрата точно будет и они будут исчерпывать ликвидную часть фонда национального благосостояния и те внутренние ресурсы, которые они пока могут использовать в виде налогов и дополнительных сборов”, - говорит Ницович.

По его словам, переориентация рынков сбыта нефти и теневой флот тоже не спасут российскую экономику от потерь. Нефть, которая продается через в Индию или Китай, а также через теневой флот, продается с большими скидками к эталонному сорту Brent и по цене ниже установленного ценового ограничения.

“Идея предельных цен заключалась в том, чтобы нефть продолжала поступать на рынок, но у России уже не было тех доходов. Здесь действительно нужно нашим союзникам интенсифицировать работу с тем, чтобы следить за соблюдением санкций, запрещать судам теневого флота перегрузку нефти в своих территориальных водах, блокировать возможность обхода санкций и предельных цен”, - говорит эксперт.

Как Иран или Венесуэла?

Экономист Павел Верновский говорит, что, несмотря на падение доходов от продажи углеводородов, подушка безопасности у россиян есть. Еще до войны Россия перевела значительную часть своих резервов из популярных валют, таких как доллары или евро, в менее популярные как золото или юани.

“За год их экономика не сильно просела, падение ВВП составило около 2%. У нас часто забывают, что первые санкции против России были введены еще в 2014 году. Тогда россияне потеряв доступ к западным товарам и технологиям начали развивать собственное производство, к примеру, фармацевтическое производство. Да, их продукция неконкурентна по сравнению с западными товарами, да она низкого качества, но она есть”, - говорит Верновский.

Он отмечает, что, несмотря на выход из России западного бизнеса, россияне смогли несколько компенсировать это падение государственными заказами. В них начало развиваться внутреннее производство военной и околовоенной продукции нацеленное на удовлетворение спроса государства.

“Я бы не переоценивал влияние санкций на Путина. У нас есть пример таких стран как Иран, Венесуэла, Куба или Северная Корея. Да там ужасные политические режимы, они все под санкциями, уровень жизни крайне низкий, а население бедное. Но нельзя сказать, что экономики там нет. Ирану даже удалось создать военно-промышленный комплекс, находясь под жесткими санкциями”, - говорит эксперт.

По его мнению, Украине нужно не рассчитывать на распад России или падение ее экономики, а развивать собственную экономику и усиливать обороноспособность так, как это в свое время делал Израиль, окруженный враждебными ему арабскими странами.

«Я думаю, чтобы Россия отказалась от своих намерений мы должны стать сильнее как в военном, так и в экономическом плане. Так россияне сейчас под санкциями, но для нас открыты все двери. Мы можем получить доступ к западным технологиям и рынкам сбыта. Конечно, бизнес пытается работать даже в условиях войны, но здесь должна быть и активность государства, а сейчас его, к сожалению, нет”, - говорит экономист.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что было бы неправильно считать потери Российской экономики от санкций сейчас, поскольку сам эффект будет несколько отдален во времени, а сейчас можно говорить лишь о недополученных доходах Кремля.

Ошибкой было бы считать, что эти санкции способны ограничить финансирование войны в Украине. Они направлены на ограничение возможности РФ влиять на мировую политику, возможности получать сверхдоходы от торговли сырьевыми товарами. Ограничением геополитических аппетитов и эти санкции направлены на уменьшение или сокращение количества рычагов влияния, которые может иметь РФ на своих соседей”, - говорит эксперт.

Он отмечает, что важен тот факт, что страны Европы ввели ограничения на торговлю с агрессором, даже несмотря на вред собственной экономике. В противном случае нас могли бы оставить один на один с врагом, как это было в случае войны в Грузии в 2008 году. Также эксперт отмечает, что Россия не остановит войну из-за нехватки средств.

Россия огромная страна с большим количеством ресурсов и всеми этими ресурсами распоряжается один человек. Сейчас кремлевский диктатор вместо того, чтобы перераспределять средства для усиления благосостояния граждан, хочет использовать их как для удовлетворения своих имперских фантазий. У них сейчас большое количество людей, у которых нет ни денег для нормальной жизни, ни перспектив. Всех их можно вовлечь в боевые действия, выдать им ржавые АК-74 со склада и они пойдут воевать. Большинство погибнет, но некоторые смогут убить наших военных. Все говорит о том, что Россия уже проиграла эту войну. Но вспомним, что 2 мая при штурме Берлина погибло много советских солдат, хотя все уже понимали, что война кончилась”, - говорит эксперт.