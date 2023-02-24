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Экономика
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Самое страшное впереди. Как просела экономика России за год войны

  • Степан Крьока
    Степан Крьока

    корреспондент отдела "Промышленность и энергетика"

Самое страшное впереди. Как просела экономика России за год войны

Жесткие санкции Западных стран, без сомнения, ударили по экономике России. В январе Кремль из-за потерь нефтегазовой сверхприбыли был вынужден продавать юани на Московской бирже. Кроме того, санкции существенно ограничили доступ России к технологиям, а российские олигархи теряют активы. За год войны в Украине экономика России пострадала не столь сильно, как рассчитывали Украина и ее союзники. А санкции будут иметь отложенный во времени эффект, поэтому самое страшное для россиян еще впереди. Но сможет ли резкое обеднение страны и ее население остановить имперские амбиции диктатора?

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Год назад Россия начала полномасштабную войну против Украины, которая в гибридной форме длилась с 2014 года. Кремль готовился к этой войне. Перед началом вторжения россияне сформировали значительные финансовые резервы и спровоцировали в Европе энергетический кризис в результате которого цены на газ несколько раз побили исторические рекорды . До начала полномасштабной войны в Украине россияне контролировали 40% европейского газового рынка, что давало им мощный рычаг влияния на европейскую политику. А достройка и запуск газопровода "Северный поток-2" должно было усилить это влияние.

Путин рассчитывал, что контролируя поставки такого важного ресурса, как газ, он сможет влиять на благосостояние населения стран ЕС, а значит и на их власть, которая в отличие от него зависима от электората. Однако, несмотря на надежду диктатора, лидеры ЕС поддержали Украину в финансовом и военном плане, а также ввели санкции против России в ответ на вторжение. Газовый шантаж россиян длился все лето , но к началу отопительного сезона Европе удалось диверсифицировать поставки газа , а газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", символизировавшие власть Кремля над европейской энергетикой, были взорваны . Таким образом, за год войны Кремль потерял влияние на политику ЕС.

Кроме того, сразу после вторжения западные страны ввели против России санкции. Так, США, ЕС и другие союзники почти сразу после вторжения ввели против агрессора санкции . Однако, несмотря на это, страны ЕС в течение года продолжали покупать российские энергоресурсы, поэтому за полгода в условиях сверхвысоких цен россияне заработали больше, чем потратили на войну . Ограничить сверхдоходы Кремля удалось лишь в конце года эмбарго и ограничением цены на нефть . Из - за эмбарго на нефть и потери европейского газового рынка уже в январе нефтегазовые доходы кремля упали вдвое .

Кроме этого важным фактором, влияющим на российскую экономику, является выход оттуда западных компаний. Сразу после войны крупные компании заявили о сворачивании инвестиций и выходе из России. По состоянию на январь 2023 года из 1400 компаний ЕС и G7 реально покинуло лишь 9% . Однако выход отдельных компаний, таких крупной четверки нефтесервисных компаний или довольно серьезным ударом по российской экономике. Так же как негативный эффект может повлечь за собой массовая эмиграция после войны и объявления мобилизации.

Для любой страны ведущей войну крайне важна способность эту войну финансировать. Поэтому для нас в условиях войны крайне важно если и не развалить врага экономически, то хотя бы ослабить его.

После нефтяного эмбарго

Доходная часть российского бюджета еще со времен СССР сильно зависит от так называемых "нефтегазовых доходов". Официально российский минфин включает в этот срок поступление от налога на добычу полезных ископаемых , налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, а также акциз от нефтяного сырья, отправленного на переработку. Неофициально российские деловые СМИ добавляют сюда корпоративные налоги нефтегазовых гигантов (лидерство в налоговых отчислениях в бюджет РФ вот уже 20 лет занимают нефтегазовые гиганты), НДС, дивиденды от государственных компаний (две трети дивидендов в бюджет РФ поступают именно от компаний, ).

В 2021 году зависимость российского бюджета от нефтегазовых доходов оценивалась в 37%. А уже в 2022 году на фоне энергетического кризиса и сверхвысоких цен на газ доля нефтегазовых доходов выросла до 51%. В условиях, когда цены на российскую нефть низкие, а расходы высокие, может случиться так, что дефицит российского бюджета вырастет, а агрессор окажется в затруднительном положении . Готовясь к нефтяному эмбарго из ЕС россияне диверсифицировали экспорт в Китай и Индию, а также организовали "теневой флот", позволивший им продавать нефть в обход санкции . Но это не спасло Кремль и в январе нефтегазовые доходы россиян упали вдвое . Чтобы компенсировать потери, Кремль был вынужден продавать валютные резервы.

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Из-за полномасштабной войны добыча углеводородов в России несколько сократилась как и нефтегазовые доходы Кремля

Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group Роман Ницович говорит, что в будущем возможно дальнейшее исчерпание финансовых ресурсов, которые россияне накопили, а также сокращение добычи углеводородов из-за нехватки спроса.

Фото 3 — Самое страшное впереди. Как просела экономика России за год войны
Российский бюджет сильно зависит от нефтегазовых доходов, поэтому их ограничения являются ключевым фактором, который будет влиять на экономику агрессора.

“Что касается газа, то россияне много говорили о внутреннем рынке, интенсивной газификации регионов и планах строительства трубопроводов в сторону Китая. Однако на практике я не думаю, что это может быть быстро реализовано. Что касается нефти, то они сами заявили о том, что будут сокращать добычу и консервировать месторождения. Утрата точно будет и они будут исчерпывать ликвидную часть фонда национального благосостояния и те внутренние ресурсы, которые они пока могут использовать в виде налогов и дополнительных сборов”, - говорит Ницович.

По его словам, переориентация рынков сбыта нефти и теневой флот тоже не спасут российскую экономику от потерь. Нефть, которая продается через в Индию или Китай, а также через теневой флот, продается с большими скидками к эталонному сорту Brent и по цене ниже установленного ценового ограничения.

“Идея предельных цен заключалась в том, чтобы нефть продолжала поступать на рынок, но у России уже не было тех доходов. Здесь действительно нужно нашим союзникам интенсифицировать работу с тем, чтобы следить за соблюдением санкций, запрещать судам теневого флота перегрузку нефти в своих территориальных водах, блокировать возможность обхода санкций и предельных цен”, - говорит эксперт.

Как Иран или Венесуэла?

Экономист Павел Верновский говорит, что, несмотря на падение доходов от продажи углеводородов, подушка безопасности у россиян есть. Еще до войны Россия перевела значительную часть своих резервов из популярных валют, таких как доллары или евро, в менее популярные как золото или юани.

“За год их экономика не сильно просела, падение ВВП составило около 2%. У нас часто забывают, что первые санкции против России были введены еще в 2014 году. Тогда россияне потеряв доступ к западным товарам и технологиям начали развивать собственное производство, к примеру, фармацевтическое производство. Да, их продукция неконкурентна по сравнению с западными товарами, да она низкого качества, но она есть”, - говорит Верновский.

Он отмечает, что, несмотря на выход из России западного бизнеса, россияне смогли несколько компенсировать это падение государственными заказами. В них начало развиваться внутреннее производство военной и околовоенной продукции нацеленное на удовлетворение спроса государства.

“Я бы не переоценивал влияние санкций на Путина. У нас есть пример таких стран как Иран, Венесуэла, Куба или Северная Корея. Да там ужасные политические режимы, они все под санкциями, уровень жизни крайне низкий, а население бедное. Но нельзя сказать, что экономики там нет. Ирану даже удалось создать военно-промышленный комплекс, находясь под жесткими санкциями”, - говорит эксперт.

По его мнению, Украине нужно не рассчитывать на распад России или падение ее экономики, а развивать собственную экономику и усиливать обороноспособность так, как это в свое время делал Израиль, окруженный враждебными ему арабскими странами.

«Я думаю, чтобы Россия отказалась от своих намерений мы должны стать сильнее как в военном, так и в экономическом плане. Так россияне сейчас под санкциями, но для нас открыты все двери. Мы можем получить доступ к западным технологиям и рынкам сбыта. Конечно, бизнес пытается работать даже в условиях войны, но здесь должна быть и активность государства, а сейчас его, к сожалению, нет”, - говорит экономист.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что было бы неправильно считать потери Российской экономики от санкций сейчас, поскольку сам эффект будет несколько отдален во времени, а сейчас можно говорить лишь о недополученных доходах Кремля.

Ошибкой было бы считать, что эти санкции способны ограничить финансирование войны в Украине. Они направлены на ограничение возможности РФ влиять на мировую политику, возможности получать сверхдоходы от торговли сырьевыми товарами. Ограничением геополитических аппетитов и эти санкции направлены на уменьшение или сокращение количества рычагов влияния, которые может иметь РФ на своих соседей”, - говорит эксперт.

Он отмечает, что важен тот факт, что страны Европы ввели ограничения на торговлю с агрессором, даже несмотря на вред собственной экономике. В противном случае нас могли бы оставить один на один с врагом, как это было в случае войны в Грузии в 2008 году. Также эксперт отмечает, что Россия не остановит войну из-за нехватки средств.

Россия огромная страна с большим количеством ресурсов и всеми этими ресурсами распоряжается один человек. Сейчас кремлевский диктатор вместо того, чтобы перераспределять средства для усиления благосостояния граждан, хочет использовать их как для удовлетворения своих имперских фантазий. У них сейчас большое количество людей, у которых нет ни денег для нормальной жизни, ни перспектив. Всех их можно вовлечь в боевые действия, выдать им ржавые АК-74 со склада и они пойдут воевать. Большинство погибнет, но некоторые смогут убить наших военных. Все говорит о том, что Россия уже проиграла эту войну. Но вспомним, что 2 мая при штурме Берлина погибло много советских солдат, хотя все уже понимали, что война кончилась”, - говорит эксперт.