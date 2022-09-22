Когда кончатся нефтедоллары. Почему мобилизация плохо для бюджета России, а ограничение цены на нефть может стать решающим в этой войне

Способность России вести войну зависит не только от возможности мобилизовать население. Уже с начала следующего года Россия может потерять значительную часть своих нефтяных доходов, которые не только позволяют стране-агрессору вести военную кампанию в Украине, но и в значительной степени формируют бюджет и обеспечивают устойчивость путинского режима.

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21 сентября Путин объявил о проведении частичной мобилизации на территории РФ, а также о проведении референдумов на оккупированных территориях. Кремль планирует за короткий срок поставить под ружье 300 тысяч мобилизованных резервистов, то есть столько, сколько воюет на территории Украины сейчас. Не менее важно заявление – намерение приравнять мобилизованных, добровольцев и боевиков непризнанных республик к контрактникам. Для российского бюджета группировка в 300 тысяч военных на передовой по ценам июля будет означать дополнительные расходы более 1 млрд долларов в месяц только на зарплаты мобилизованным, без затрат на их питание, оснащение и логистику.

Однако война и так обходится очень дорого российскому бюджету и способность страны-агрессора продолжать финансировать военную кампанию может стать решающим фактором в этой войне. Россияне, оказавшись в изоляции, продолжают оружием из старых запасов ( которые у них достаточно значительны ) и финансируют свою военную кампанию главным образом в результате продажи углеводородов, которые являются основой для наполнения российского бюджета. Планируя военную кампанию Путин, казалось бы, удачно подобрал время, когда все считали, что мировая экономика стоит на пороге сырьевого суперцикла , когда цены на энергоресурсы будут расти.

Однако оказавшись в изоляции, российская нефтегазовая отрасль начала терять. премиальные для себя рынки наиболее развитых экономик в мире, которые вряд ли можно будет заменить путем поставок в Азию. Санкции ЕС по эмбарго на российскую нефть должны вступить в силу с 1 января, альтернативой может стать ограничение цены на Urals. В обоих случаях это ослабит способность россиян вести военную кампанию и будет толкать Кремль к скорейшему завершению войны.

Нефть и газ как основа российского бюджета

Еще со времен СССР нефтегазовые доходы являлись основой российского бюджета. После распада советской империи зависимость Москвы от экспорта нефти и газа только росла. Поэтому можно предположить, что принимая решение о начале полномасштабного вторжения в Украину Путин и его окружение должны были учитывать и прогнозные цены на углеводороды.

На 2022 год россияне ожидают , что нефтегазовые доходы обеспечат более 40% поступлений в российский бюджет. Здесь следует прояснить, что этот термин не описывает зависимость российского бюджета от углеводородов в достаточной степени. Российский минфин публикует нефтегазовые доходы с 2006 года и традиционно включает в них поступления от налога на добычу полезных ископаемых, налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (это дополнительный налог на нефтяную в случае, если мировая цена на нефть марки Urals превышает 4 баррель), а также акциз от нефтяного сырья, которое было отправлено на переработку).

Однако сами же россияне считают , что это не совсем корректно, поскольку эти "нефтегазовые доходы" не учитывают корпоративные налоги нефтегазовых гигантов (лидерство в налоговых отчислениях в бюджет РФ вот уже 20 лет занимают нефтегазовые гиганты), НДС, дивиденды от государственных компаний (две трети дивидендов в бюджет РФ поступают именно от компаний, работающих в нефтегазовой сфере). Поэтому общая зависимость российского бюджета от нефтегазовой отрасли может быть значительно выше 40%, с учетом всех показателей общая зависимость бюджета РФ от углеводородов может составить более 50%, то есть половина более половины всех доходов российского бюджета зависит от возможности добывать, перерабатывать и продавать нефть газ и продукты их переработки

Если взглянуть на структуру расходов российского бюджета ( на 2022-2024 годы ), то главными из запланированных расходов являются расходы на социальную политику (26,4%), национальную экономику (15,7%), национальную оборону (14,5%), национальную безопасность (11,5%) и государственные вопросы (6,9%). В целом расходы по этим пяти статьям составляют более 75% расходов в бюджет. Прибыль от продажи нефти, газа и их продукции идет на финансирование всех этих расходов и финансирование пенсий или зарплаты силовиков не менее важна для Кремля, чем финансирование войны, на которую нынешний российский режим пошел в первую очередь для усиления собственной легитимности внутри страны.

Печь для нефтедолларов

В общей сложности финансирование Кремлем полномасштабной войны в Украине за полгода оценивают в 100 млрд долларов , тогда как доходы от продажи нефти и газа оцениваются в 158 млрд долларов. Российский бюджет в пересчете на доллары составляет около 417 млрд долларов, то есть за шесть месяцев войны Кремль потратил на войну половину своего годового бюджета.

По словам военного эксперта информационно-консалтинговой компании Defense Express Ивана Киричевского, летом россияне увеличили оборонные расходы с плановых 14 до 20%. При этом Кремль до сих пор не свернул свое военное присутствие в Сирии. По его мнению, после оглашения мобилизации средства на ее проведение Кремль может взять за счет оборонки.

Еще летом россияне планировали увеличить государственный оборонный заказ на 25% от общей суммы (около 600-700 млн рублей). Это могло бы дать определенный эффект посредством восстановления техники и вооружения. Но сейчас эти средства, похоже, будут потрачены на мобилизованных”, - говорит эксперт.

После объявления мобилизации затраты Кремля на войну возрастут. В своем выступлении 21 сентября Путин заявил, что мобилизованных, добровольцев и боевиков ЛДНР по правовому статусу, материальному обеспечению и социальным гарантиям приравняют к кадровым российским военным.

По данным ISW, зарплата российского солдата на войне в Украине стартовала от 3 тысяч долларов. Зарплатные офицеров выше и стартуют с 5 тысяч долларов . В зависимости от военной специальности и участия в боевых действиях оккупантам также начисляются бонусы. Если эти заявления будут выполнены, то только на зарплате мобилизованных российский бюджет будет тратить около 1 млрд долларов в месяц. Это без учета других расходов на содержание такого числа военных, например продовольствия, горючего и логистики.

После санкций

Санкции уже сказались на импорте высокотехнологичной продукции , что в сочетании с существующими проблемами российской промышленности, такими как дефицит кадров , сделало перевооружение российской армии почти невозможным, и в будущем может стать узким горлом для дальнейших военных кампаний Москвы.

Также из-за санкций и выхода России с европейского газового рынка нефтегазовые доходы Кремля уже в августе упали до самого низкого уровня по сравнению с июнем 2021 года. Ограничение цен на нефть в коридоре 40-60 долларов за баррель (сейчас цена российской нефти марки Urals составляет 70 долларов за баррель ) нанесет удар по российской казне. Хотя Путин и заявил, что не будет продавать нефть тем, кто введет рекомендованное Большой семеркой ограничение, такой шаг может существенно сузить круг покупателей для нефти Urals. Это заставит россиян из-за изоляции торгующих нефтью со значительной скидкой демпинговать еще больше. По данным западных СМИ, россияне уже предлагают свою нефть со скидками в 30% покупателям в Азии.

Крупные покупатели российской нефти в Азии как Китай или Индия могут согласиться на введение ценовых коридоров из-за желания покупать российскую нефть с большими скидками, а также из-за нежелания попасть под санкции западных стран. К тому же, такие страны как Индия или Индонезия не имеют мощностей для переработки такого количества нефти как страны ЕС или США, поэтому даже при условии частичного сохранения поставок в Азию Россия все равно не сможет заместить потери от европейского рынка, куда даже после начала войны в Украине. еще шесть месяцев поставляла почти половину своих нефти на газ и уголь.

В сочетании с рецессией в Еврозоне , которая может ослабить спрос на энергоресурсы и обвалить цены на нефть и газ во всем мире, санкции существенно сократят доходы России от экспорта углеводородов. Для примера в Иране после санкции экспорт сырой нефти упал на 50% , а для в Венесуэле на две трети .

Подобное падение станет катастрофой для кремлевского режима, поскольку из-за сокращения российский минфин будет вынужден сокращать финансирование военной кампании и идти на секвестр других бюджетных расходов, таких как финансирование программ по импортозамещению, урезание пенсий или сокращение аппарата национальной безопасности. В любом случае после потери доходов от углеводородов продолжение войны в Украине станет слишком дорогим для Москвы.