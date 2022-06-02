Євросоюз остаточно схвалив шостий пакет санкцій проти Росії

Посли країн ЄС схвалили шостий пакет санкцій проти Росії, зокрема часткове ембарго на нафту.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє журналіст Рікард Йозвяк.

"ЄС схвалив 6-й пакет санкцій проти Росії. При цьому патріарха Кирила там немає. Його виключили на вимогу Угорщини", - повідомив журналіст.

Як повідомляє Reuters, шостий пакет санкцій включає часткове нафтове ембарго - заборону на імпорт нафти, що перевозиться морем (але не трубопроводами).

Також санкції відключать Ощадбанк від системи SWIFT.

Крім того, будуть і нові персональні санкції ЄС, під які потраплять представники силових структур із РФ, бізнесмени, представники ЗМІ (але там не буде патріарха Кирила, якого прибрали із списку санкцій на вимогу Угорщини ).

Очікується, що повний перелік нових санкцій буде опубліковано у п'ятницю, після чого вони набудуть чинності.

Зазначимо, як заявили в Офісі президента, останніх санкцій Європейського союзу щодо країни-агресора Росії, які забороняють більшу частину імпорту її нафти, "недостатньо", а темпи санкцій досі були надто повільними.

Заборона на імпорт сирої нафти з РФ в ЄС почне діяти через півроку після набуття чинності санкцій, а заборона на нафтопродукти, залежність Європи від яких, зокрема, з постачання дизеля з РФ, особливо велика - через 8 місяців.

При цьому на постачання нафти через трубопровід "Дружба" до Угорщини санкції не поширюються,