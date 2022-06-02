Евросоюз окончательно одобрил шестой пакет санкций против России

Послы стран ЕС одобрили шестой санкционный пакет против России, в том числе частичное эмбарго на нефть.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает журналист Рикард Йозвяк.

"ЕС одобрил 6-й пакет санкций против России. При этом патриарха Кирилла там нет. Его исключили по требованию Венгрии", - сообщил журналист.

Как сообщает Reuters, шестой пакет санкций включает в себя частичное нефтяное эмбарго - запрет на импорт нефти, перевозимой по морю (но не по трубопроводам).

Также санкции отключат Сбербанк от системы SWIFT.

Кроме того, будут и новые персональные санкции ЕС, под которые попадут представители силовых структур из РФ, бизнесмены, представители СМИ (но там не будет патриарха Кирилла, которого убрали из санкционного списка по требованию Венгрии), но там будет Алина Кабаева.

Ожидается, что полный перечень новых санкций будет опубликован в пятницу, после чего они вступят в силу.

Отметим, как заявили в Офисе президента, последних санкций Европейского союза в отношении страны-агрессора России, которые запрещают большую часть импорта ее нефти, "недостаточно", а темпы санкций до сих пор были слишком медленными.

Запрет на импорт сырой нефти из РФ в ЕС начнёт действовать через полгода после введения санкций в силу, а запрет на нефтепродукты, зависимость Европы от которых, в частности, по поставкам дизеля из РФ, особенно велика - через 8 месяцев.

При этом на поставки нефти через трубопровод "Дружба" в Венгрию санкции не распространяются.