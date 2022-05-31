В Офисе президента недовольны частичным эмбарго ЕС на нефть из РФ

Последних санкций Европейского союза в отношении страны-агрессора России, которые запрещают большую часть импорта ее нефти, "недостаточно", а темпы санкций до сих пор были слишком медленными.

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Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква в комментарии Reuters.

"Если вы спросите меня, я бы сказал, что слишком медленно, слишком поздно и определенно недостаточно. Мы точно недовольны", - сказал Жовква.

По его словам, Украина также недовольна темпами поставок оружия с Запада.

"Если бы мы были удовлетворены, мы бы немедленно начали освобождение Мариуполя и выбросили российские силы из Донбасса. Мы верим в обещания", - добавил представитель ОП.

Напомним, что члены Евросоюза после долгих обсуждений все же приняли шестой пакет санкций против РФ, которым предусмотрено частичное нефтяное эмбарго для России, а также отключение "Сбербанк" от системы Swift.

Но запрет на импорт сырой нефти из РФ в ЕС начнёт действовать через полгода после введения санкций в силу, а запрет на нефтепродукты, зависимость Европы от которых, в частности, по поставкам дизеля из РФ, особенно велика - через 8 месяцев.

При этом на поставки нефти через трубопровод "Дружба" в Венгрию санкции не распространяются,