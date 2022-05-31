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ЕC согласовал шестой пакет санкций против РФ
Члены Евросоюза все же согласовали частичное нефтяное эмбарго для России, а также отключение "Сбербанк" от системы Swift.
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Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.
"Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Это сразу покрывает более 2/3 импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", - написал глава Европейского совета.
Шестой пакет санкций против РФ предусматривает:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- Ограничение 2/3 импорта российской нефти (импорт морем, через порты, составляет 2/3 той нефти и нефтепродуктов, что РФ продает в страны ЕС. Благодаря новому пакету санкций, Евросоюз планирует до конца этого года отказаться от 90% нефтяного импорта из России.
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Отключение крупнейшего российского банка "Сбербанк" от SWIFT.
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Блокирование трансляции трех государственных вещателей России в ЕС.
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Расширение списка российских подсанкционных лиц, ответственных за военные преступления в Украине.
Напомним, что российский бизнесмен Андрей Мельниченко передал контроль над двумя крупными компаниями по производству угля и удобрений (СУЭК и "ЕвроХим ") своей жене за день до того, как он попал под санкции Европейского Союза.