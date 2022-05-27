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Некоторые российские олигархи смогли "защитить" свои активы от санкций — Reuters
Российский бизнесмен Андрей Мельниченко передал контроль над двумя крупными компаниями по производству угля и удобрений (СУЭК и "ЕвроХим ") своей жене за день до того, как он попал под санкции Европейского Союза.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, которые знакомы с этим вопросом.
Известно, что Андрей Мельниченко передал свои активы 8 марта, а 9 марта ЕС ввел санкции. Его компания "ЕвроХим" подтвердила, что Александра Мельниченко сменила своего мужа в качестве бенефициарного владельца.
"После ухода ее основателя основное бенефициарное владение трастом, владеющим 90% акций глобальной компании по производству удобрений, автоматически перешло к его жене", — говорится в заявлении компании.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, по данным издания, некоторые подсанкционные российские бизнесмены, включая Романа Абрамовича и Владимира Евтушенкова, передали активы друзьям и членам семьи. В Reuters считают, что эти факты усиливают сомнения в эффективности этих попыток давления на Москву.
Напомним, 9 марта Европейский Союз внес в санкционный список 160 россиян в связи с вторжением РФ в Украину. Тогда в санкционные списки попали 14 российских бизнесменов и членов их семей и 146 членов Совета Федерации. Однако сейчас Запад уже рассматривает возможность отмены санкций против российских олигархов в обмен на перечисление денег на восстановление Украины.