С российских олигархов могут снять санкции в обмен на помощь Украине, - СМИ

Западные страны рассматривают возможность отмены санкций против российских олигархов в обмен на перечисление денег на восстановление Украины.

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Об этом пишет Associated Press.

С таким предложением, выступила министр финансов Канады Христя Фриланд на встрече с коллегами из стран G7.

Источники агентства утверждают, что некоторые российские олигархи, имена которых не приводятся, сами поднимали эту тему в разговорах с Фриланд.

По мнению одного из источников AP, ситуация, при которой бы российские олигархи дистанцировались от Владимира Путина, одновременно финансируя Украину, была бы в интересах Запада.

AP сообщает, что Украина в курсе этих обсуждений.

Подчеркивается, что это только идея, но западные союзники проявили заинтересованность. Подобный вариант мог бы помочь устранить юридические препятствия в таких странах, как Германия, где планка конфискации замороженных активов очень высока.

Добровольно отказавшись от части своего состояния, российские олигархи лишили бы правительства стран Запада возможного тупика, если их суды начнут отказывать в конфискации активов.

Отметим, глава немецкого Министерства финансов Кристиан Линднер считает, что можно передать замороженные в Германии активы Центробанка РФ Украине. Но он не одобряет идею конфискации личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления нашей страны.

Напомним, политики Евросоюза рассматривают возможность использования замороженных активов российских олигархов для финансирования работ по восстановлению инфраструктуры Украины после войны.