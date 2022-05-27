З російських олігархів можуть зняти санкції в обмін на допомогу Україні, - ЗМІ

Західні країни розглядають можливість скасування санкцій проти російських олігархів в обмін на перерахування грошей на відновлення України.

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Про це пише Associated Press.

З такою пропозицією виступила міністр фінансів Канади Христя Фріланд на зустрічі з колегами з країн G7.

Джерела агентства стверджують, що деякі російські олігархи, імена яких не наводяться, самі порушували цю тему в розмовах із Фріланд.

На думку одного з джерел AP, ситуація, коли б російські олігархи дистанціювалися від Володимира Путіна, одночасно фінансуючи Україну, була б на користь Заходу.

AP повідомляє, що Україна знає ці обговорення.

Наголошується, що це лише ідея, але західні союзники виявили зацікавленість. Подібний варіант міг би допомогти усунути юридичні перешкоди в таких країнах, як Німеччина, де планка конфіскації заморожених активів є дуже високою.

Добровільно відмовившись від частини свого статку, російські олігархи позбавили б уряди країн Заходу ситуації, якщо їх суди почнуть відмовляти в конфіскації активів.

Зазначимо, голова німецького Міністерства фінансів Крістіан Лінднер вважає, що можна передати заморожені в Німеччині активи Центробанку України. Але він не схвалює ідею конфіскації особистих активів росіян для фінансування за рахунок відновлення нашої країни.

Нагадаємо, політики Євросоюзу розглядають можливість використання заморожених активів російських олігархів для фінансування робіт із відновлення інфраструктури України після війни.