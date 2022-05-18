Шмигаль закликав країни G7 підготувати закони щодо конфіскації активів РФ на користь України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав країни Великої Сімки почати підготовку національного, а також міжнародного законодавства щодо конфіскації заморожених активів Росії та передачі їх на користь Україні.

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Про це йдеться на сайті урядового порталу.

За словами прем'єра, таке законодавство вже розробляють Сполучені Штати та Канада.

"Важливо, аби всі наші партнери так само долучилися до цього процесу. Це питання справедливості, адже не можна допустити, щоб агресор зруйнував половину економіки України і не заплатив за це", - наголосив голова уряду.

Нагадаємо, міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Штати не мають законних повноважень на арешт заморожених активів російського Центробанку.

Водночас у Кремлі заявили, що з боку G7 та ЄС буде "прямим крадіжкою" конфіскація заморожених резервів Росії для фінансування відновлення України.