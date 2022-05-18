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США не можуть законно заарештувати активи російського Центробанку
США не має законних повноважень на арешт заморожених активів російського Центробанку. Про це пише Reuters, посилаючись на міністра фінансів США Джанет Єллен.
"Хоча ми починаємо розглядати це, зараз у Сполучених Штатах було б незаконним, щоб уряд конфіскував ці активи", - сказала Йеллен.
Чиновники Міністерства фінансів США також висловили стурбованість створення прецедентів і підриву довіри інших країн до зберігання активів своїх центральних банків у Сполучених Штатах.
При цьому вона також повідомила журналістам, що спеціальна ліцензія, що дозволяє Росії проводити платежі своїм власникам облігацій у США, не буде продовжена, коли термін її дії закінчиться наступного тижня, залишивши російським чиновникам вікно, що швидко звужується, щоб уникнути свого першого дефолту за зовнішнім боргом після російського дефолту 1917 року.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що Європейські країни мають розглянути питання про вилучення заморожених активів російського Центробанку та використання їх для відновлення України після війни.
У свою чергу в Кремлі заявили, що вважатимуть крадіжкою конфіскацію активів РФ на відновлення України.