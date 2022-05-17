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В Кремле заявили, что будут считать кражей конфискацию активов РФ на восстановление Украины
По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова о конфискации замороженных активов по дипломатическим каналам никто не сообщал.
Кремль заявил, что со стороны G7 и ЕС будет "прямым воровством" конфискация замороженных резервов России для финансирования восстановления Украины.
Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".
"Подобное решение было бы незаконным, конечно, что потребует подобного ответа. Это будет продумано, но, безусловно, это потребует ответа. Это будет фактически прямая кража", - сказал Песков.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он добавил, что Кремлю о таких обсуждениях никто по дипломатическим каналам не сообщал.
Напомним, что Европейские страны должны рассмотреть вопрос об изъятии замороженных активов российского Центробанка и использовании их для восстановления Украины после войны.