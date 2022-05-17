У Кремлі заявили, що вважатимуть крадіжкою конфіскацію активів РФ на відновлення України

За словами спікера президента РФ Дмитра Пєскова про конфіскацію заморожених активів дипломатичними каналами ніхто не повідомляв.

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Кремль заявив, що з боку G7 та ЄС буде "прямим крадіжкою" конфіскація заморожених резервів Росії для фінансування відновлення України.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс" .

"Подібне рішення було б незаконним, звичайно, що вимагатиме подібної відповіді. Це буде продумано, але, безумовно, це потребуватиме відповіді. Це буде фактично пряма крадіжка", - сказав Пєсков.

Він додав, що Кремлю про такі обговорення ніхто дипломатичними каналами не повідомляв.

Нагадаємо, що Європейські країни мають розглянути питання про вилучення заморожених активів російського Центробанку та використання їх для відновлення України після війни.