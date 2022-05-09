Боррель предложил использовать замороженные активы ЦБ России для помощи Украине

Европейские страны должны рассмотреть вопрос об изъятии замороженных активов российского центробанка и использовании их для восстановления Украины после войны.

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Об этом заявил в интервью Financial Times верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ограничения на международные резервы центробанка были наложены после полномасштабного вторжения в Украину. РФ заявляла, что заморожено около $300 млрд ее золотовалютных резервов.

Жозеп Боррель считает логичным шагом поступить с этими активами так же, как США поступили с афганским центробанком после перехода власти к Талибану.

"Я очень за, поскольку этот шаг абсолютно логичен", — сказал дипломат.

Он напомнил, что в феврале этого года миллиарды долларов были изъяты для потенциальной помощи жертвам терроризма и гуманитарной помощи народу Афганистана.

"Было бы логично рассмотреть аналогичные действия с резервами России", — отметил Боррель.

По его словам, странам ЕС следует рассмотреть вопрос восстановления Украины после войны за счет изъятых замороженных валютных резервов России.

"У нас есть деньги, и кто-то должен мне объяснить, почему можно так делать с афганскими деньгами и нельзя с российскими", — подчеркнул Боррель.

Как отмечает Financial Times, европейские страны пока не предпринимали никаких шагов в этом направлении.

Отметим, политики Евросоюза рассматривают возможность использования замороженных активов российских олигархов для финансирования работ по восстановлению инфраструктуры Украины после войны.

Ранее премьер-министр Британии призвал разработать "План Маршалла для Украины", который будет финансироваться за счет имущества российских олигархов.

А канадское правительство планирует изменить законодательство, чтобы иметь право продавать изъятые активы россиян, оказавшихся под санкциями. Вырученные деньги пойдут на восстановление Украины, которая пострадала от российского вторжения.