80% жителей ЕС поддерживают санкции против России из-за ее вторжения в Украину - опрос

55% жителей Европейского союза полностью поддерживают, а 25% скорее поддерживают, чем нет, экономический санкции, введенные ЕС против России в ответ на ее военное вторжение в Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Ipsos, опубликованные на сайте Совета ЕС.

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В частности, убежденных сторонников таких мер больше всего в Финляндии (78%), Польше, Португалии, Эстонии (по 73%) и Литве (71%), а меньше всего - в Венгрии (29%), на Кипре (25%) и в Болгарии (24%).

В то же время жители Венгрии особо радикальной антисанкционной позицией не отличаются, а вот в Болгарии противников санкций даже большинство (22% склоняются к этому, а 29% точно против). На Кипре таковых 19% и 29%, а в Греции - 19% и 24% соответственно.

Санкции против богатых россиян в Венгрии и Болгарии пользуются поддержкой намного большей, хотя она и намного меньше, чем в других странах: полностью поддерживают их 36% и 33% граждан соответственно, а скорее поддерживают - 28% и 25%.

А вот в Греции и на Кипре санкции против российских олигархов уверенно одобряют меньше всего жителей (31% и 25% соответственно), а убежденно противятся им - больше всего (24% и 25% соответственно).

Также опрос показал, что так или иначе поддерживают предоставление финансовой помощи Украине 80% жителей ЕС, финансирование закупок и поставки военной техники в Украину - 67%, гуманитарную помощь пострадавшим от войны - 93%, а прием беженцев из Украины в ЕС - 89%.

Кроме того, респондентов спрашивали, как они относятся к блокировке вещания российских государственных СМИ в ЕС, и 66% это одобрили, включая 41% одобряющих это однозначно (в том числе 67% в Эстонии, 64% в Польше, 63% в Финляндии и 60% в Литве). В Греции же и на Кипре тех, кто так или иначе выступает против таких ограничений, оказалось убедительное большинство в 64%, а в Болгарии 59%.

Масштабный опрос был проведен по всех странах-членах Евросоюза 13-20 апреля. Всего опрошено 26 тысяч человек - по 1 тысяче в каждой из них (кроме Люксембурга, Кипра и Мальты - там выборка составила по 500 человек).

Отметим, что ЕС сейчас готовит уже шестой пакет санкций против РФ, однако упомянутая Венгрия уже заявила, что не будет поддерживать его, если не будет сделано исключение из планируемого эмбарго на поставку российской нефти для стран, которые импортируют ее по трубопроводам.

В рамках предыдущего пакета санкций, напомним, ЕС в начале апреля решил отказаться от твердого топлива ископаемого из России, включая уголь. Решение, однако, вступит в силу лишь в августе. Тем временем не входящая в Евросоюз Швейцария, введя аналогичные санкции, такой запрет запустила уже.

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