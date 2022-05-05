В Варшаве пройдет конференция по европейскому плану Маршалла для Украины

В четверг, 5 мая, в столице Польши состоится донорская конференция для сбора средств Украине. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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"На мой взгляд, эта конференция должна быть отправной точкой для некоего европейского плана Маршалла для Украины", — заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

По его словам, эту идею поддерживают 27 глав государств и правительств.

"Мы решили в ходе обсуждения Европейском совете, а также в рамках наших контактов с президентом Зеленским, что мы хотим привлечь на эту конференцию международное сообщество, чтобы дать возможность многим донорам из других уголков мира продемонстрировать солидарность с Украиной", — сказал Мишель.

На конференции рассмотрят вопросы гуманитарной помощи Украине, поддержки на экономическом уровне, и восстановления страны.

Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, содержащий положения о том, что конфискованные у подсанкционных российских олигархов активы должны направляться на восстановление Украины.

Канадское правительство также планирует изменить законодательство, чтобы иметь право продавать изъятые активы россиян, оказавшихся под санкциями. Вырученные деньги пойдут на восстановление Украины, которая пострадала от российского вторжения.