У Варшаві пройде конференція з європейського плану Маршалла для України

У четвер, 5 травня, у столиці Польщі відбудеться донорська конференція для збирання коштів Україні. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"На мій погляд, ця конференція має бути відправною точкою для якогось європейського плану Маршалла для України", - заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

За його словами, цю ідею підтримують 27 глав держав та урядів.

"Ми вирішили під час обговорення Європейській раді, а також у рамках наших контактів із президентом Зеленським, що ми хочемо залучити на цю конференцію міжнародне співтовариство, щоб дати можливість багатьом донорам з інших куточків світу продемонструвати солідарність з Україною", - сказав Мішель.

На конференції розглянуть питання гуманітарної допомоги Україні, підтримки на економічному рівні та відновлення країни.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект, що містить положення про те, що конфісковані у підсанкційних російських олігархів активи мають спрямовуватися на відновлення України.

Канадський уряд також планує змінити законодавство, щоб мати право продавати вилучені активи росіян, які опинилися під санкціями. Виручені гроші підуть на поновлення України, яка постраждала від російського вторгнення.